SG Eintracht: Keine Punkte, nur zwei Fragezeichen Eintracht Kreuznach verliert gegen Viktoria Herxheim überraschend deutlich 0:4 von Jochen Werner · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser

Die Durchschlagskraft fehlte dem Eintracht-Spiel komplett. Deniz Cinar scheitert hier an Ayman Kerboub. Foto: Jochen Werner

Bad Kreuznach. Wie verteidige ich eine Ecke? Und wie schaffe ich es, einen eigenen Treffer zu erzielen? Zwei Fragen bewegten die SG Eintracht im Verbandsligaduell mit Viktoria Herxheim. Nach den 90 Minuten hieß es im Nahe-Stadion 0:4 aus Bad Kreuznacher Sicht. Vor allem deshalb, weil die Elf von Trainer Thorsten Effgen insgesamt gesehen komplett enttäuschte. All das, was vor zwei Wochen noch beim Dreier gegen das Spitzenteam des FC Bienwald Kandel gelang, ging diesmal komplett in die Hose.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Es war eine selten ereignisarme erste Hälfte, die die nicht einmal hundert Zuschauer sahen. Lediglich zwei Torgelegenheiten, eine pro Mannschaft, gab es festzuhalten. Nach einer Ecke von Viktoria-Kapitän Alexander Schultz scheiterte Ayman Kerboub nach nicht konsequenter Abwehr von Felix Basting mit seinem Abschluss am Pfosten (6.). Dann tauchte Eintracht-Stürmer Matti Rieß völlig frei auf halblinker Seite im Gästestrafraum auf, jedoch machte Gästekeeper Emirhan Yilmaz durch beherztes Herauslaufen die Gelegenheit zunichte (24.). Allein: Es war der erste und gleichzeitig letzte ernsthafte Abschluss der Eintracht im gesamten Spiel.

Wenige Fans sehen wenig in der ersten Halbzeit „Das erste Tor hat uns den Stecker gezogen, ist aus dem Nichts gefallen, danach haben wir keinen Zugriff mehr gefunden.“ Dabei habe er in der Halbzeit-Ansprache noch thematisiert, was zu einer eigenen Führung passieren müsse. Effgen war in Anbetracht der Geschehnisse auf dem Platz bei allem Realismus um die Situation frustriert. Die 48. Minute gab die Richtung vor: Schultz fand mit der zweiten Viktoria-Ecke Kerboub am langen Pfosten, und der bis dahin überragende Akteur auf dem Platz nickte völlig unbedrängt ein.