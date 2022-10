SG Eintracht: Im Stresstest die Nerven behalten Bad Kreuznach erwartet im Verbandspokal-Achtelfinale den TSV Gau-Odernheim +++ Besonderes Spiel für Berkan Celebi

BAD KREUZNACH. Pokalmodus an. Wenn die Eintracht am Mittwoch (19.30 Uhr, Kunstrasen Winzenheim) auf den TSV Gau-Odernheim trifft, werden die Bad Kreuznacher Fußballer wieder brennen. Heiß werden sie sein. Wie das gerne bemühte Frittenfett. „Das ist seit Runde eins bei jedem Verbandspokalspiel so gewesen“, weiß Coach Thorsten Effgen. Dass man den einen oder anderen – vor allem Ex-Gau-Odernheimer – vielleicht sogar bremsen müsse, daran glaubt Effgen nicht: „Ich werde mich hüten, einen meiner Spieler zu bremsen. Wir müssen wie schon gegen Kandel über 100 Prozent geben, wenn wir Erfolg haben wollen.“

Noch vier Duelle sind es bis zum DFB-Pokal. Wer will sich eine solche Gelegenheit schon entgehen lassen? „Es ist für alle ein besonderes Spiel.“ Da wird gegen ein klassenhöheres Team die Herangehensweise freilich eine andere sein als beim jüngsten 5:0 gegen den VfR Kaiserslautern. Thorsten Effgen macht daraus kein Geheimnis: „Den Gegner ständig in Zweikämpfe verwickeln, und diese dann möglichst gewinnen.“ Quasi ein Stresstest, bei dem man selbst die Nerven behält. Wie schon gegen Kandel erfolgreich umgesetzt, so klappt’s vielleicht auch gegen Gau-Odernheim.

In der vergangenen Runde scheiterte der TSV Gau-Odernheim nach einer starken Vorstellung im Viertelfinale am FK Pirmasens. Mit dabei war damals Berkan Celebi, der sich gerne an dieses Highlight seiner jungen Fußballer-Laufbahn erinnert. Das möchte er gerne wieder erleben – jedoch im Dress des Tabellenzweiten aus der Landesliga West. Möglich sei das: „Im Pokal ist alles möglich – diese Erfahrung habe ich aus Gau-Odernheim mitgenommen“, sagt er verschmitzt. Von der Euphorie her gäben sich die beiden Mannschaften auch nichts. Die gleiche Begeisterung, wie sie am Petersberg herrschte, spürt er an der Nahe. „Wir geben immer Vollgas“, kündigt er an. Und verweist auf den Kantersieg über den Verbandsligisten Bienwald Kandel, dank dem Eintracht Bad Kreuznach nun das Achtelfinale erreicht hat. Da stellten seine Mitspieler und er sich hin und „spielten unser Spiel“. Genauso möchten sie es gegen Gau-Odernheim machen.

Hartmüller: „Absolutes Spitzenteam“

TSV Gau-Odernheims Trainer Christoph Hartmüller würdigt Eintracht Bad Kreuznach als „absolute Spitzenmannschaft der Landesliga“, die sogar stärker besetzt ist als noch in der zurückliegenden Runde - da stieg sie aus Verbandsliga ab.