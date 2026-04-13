SG Eintracht holt Duo aus Rheinhessen nach Bad Kreuznach

BAD KREUZNACH. Die SG Eintracht hat zwei Spieler für die neue Runde verpflichtet. Fabien Spreitzer vom SKC Barbaros Mainz und Aschref Ben Hazaz von VfB Bodenheim werden den Bad Kreuznacher Traditionsklub ab Sommer verstärken. Das gab der Fußball-Verbandsligist am Tag nach dem wichtigen 6:1-Erfolg über den SV Steinwenden bekannt.

Spreitzers Wechsel kommt nicht überraschend, er ist ein alter Bekannter in Bad Kreuznach. Bereits zwischen 2015 und 2017 sowie zwischen 2018 und 2022 spielte der defensive Linksfuß bei der SGE, zwischendurch war er auch bei Hassia Bingen am Ball. Aktuell steht der 27-Jährige mit Barbaros Mainz vor der Meisterschaft in der Bezirksliga Rheinhessen. Sein jetziger Trainer Amin Ouachchen wird bekanntlich in der kommenden Saison Trainer im Nahe-Stadion - von daher ist Spreitzers Heimkehr in die Kur- und Badestadt ein fast logischer Schritt.

Der zweite SGE-Neuzugang, Aschref Ben Hazaz, ist ein großes Talent, das aus der Talentschmiede des SV Gonsenheim stammt, wo der inzwischen 21-Jährige auch schon in elf Partien Oberliga-Luft geschnuppert hat. Der Mainzer war zuvor auch in den Nachwuchsleistungszentren des 1. FC Kaiserslautern und SV Wehen Wiesbaden ausgebildet worden. Mit dem VfB Bodenheim stieg Ben Hazaz 2024 in die Verbandsliga auf, absolvierte seitdem 48 Partien (2 Tore, 5 Assists) für die Rheinhessen, die allerdings aktuell als Schlusslicht kurz dem Abstieg aus der Verbandsliga stehen.