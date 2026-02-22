SG Eintracht geht nach der Pause in Hohenecken unter

Beim TuS Hohenecken kassierten die Bad Kreuznacher eine 2:6-Packung. Foto: Mario Luge

Hohenecken. Es hatte einen gewissen Déjàvu-Effekt für die SG Eintracht. Gegen den TuS Hohenecken führte der Bad Kreuznacher Verbandsligist wieder mal gleich zweifach und stand diesmal am Ende sogar mit komplett leeren Händen da. Hatte es im Hinrundenduell nach dreimaliger Führung wenigstens noch zum Punktgewinn (3:3) gereicht, hieß es diesmal am Ende 2:6 (2:2).

Nach guter erster Halbzeit fiel die Mannschaft von Thorsten Effgen nach der Pause ergebnistechnisch auseinander. Entsprechend fiel die Kritik des Trainers aus: "Wir haben fast eine ganze Halbzeit ein ordentliches Auswärtsspiel gezeigt und waren 43 Minuten sogar die bessere Mannschaft, haben dann aber unsere Trümpfe aus der Hand gegeben." Zwar hätte die SGE-Offensive für einen kurzweiligen Schlagabtausch gesorgt, die Defensive präsentierte sich allerdings mehr als unaufgeräumt. "Bei unseren Torwart Felix Basting können wir uns bedanken, dass es nicht noch deutlicher geworden ist."

Weiter Warten auf den ersten Auswärtssieg

Es wurde nichts mit dem erhofften guten Einstieg ins Verbandsliga-Jahr und es war auch wieder nichts mit dem ersten Auswärtssieg der laufenden Saison, auf den die SGE jetzt schon sieben Partien lang vergeblich hingearbeitet hat. Und nach dem 0:5 in Kandel und dem 1:5 in Steinwenden kassierte die SGE diesmal sogar zum ersten Mal sechs Gegentore. Stellungsfehler, fehlendes Timing und schlechtes Zweikampfverhalten – im Spiel gegen den Ball ließen die Gäste fast alle Tugenden vermissen.

Bei der Sportgemeinde von der Nahe stand Neuzugang Jamal Willrich direkt in der Startformation, Leo Blenske hatte sich von seiner schweren Knieverletzung aus der Wintervorbereitung wie erhofft erholt und spielte auch ob der grassierenden Grippe-Welle von Anfang an. Auf die angeschlagenen Ilker Yüksel und Yannik Wex musste Effgen verzichten. "Und für einige andere – wie etwa Nils Flühr nach monatelanger Pause – kam der Einsatz deutlich zu früh."

Ausgleich war der Knackpunkt der Partie

Das war‘s dann aber auch schon mit den guten Nachrichten aus dem Bad Kreuznacher Lager. Noch vor der Pause hatte Hohenecken die passende Antwort: Dennie Reh markierte das 2:2 (43.) und damit eine Wende im Spiel, die sich nach dem Seitenwechsel weiter formatierte. Mit den Treffern von Sergen Tok (57.) und Alex Tutobene (62.) sorgten die Pfälzer für den vorentscheidenden 4:2-Vorsprung, dem erneut Tok (77.) und Schauß (86.) das 5:2 und 6:2 draufsattelten.

Ein halbes Dutzend Gegentore zum Beginn der Fastenzeit – das schmeckte auch Thorsten Effgen nicht besonders. "Mit dem Ausgleich vor der Pause hatte Hohenecken das Momentum auf seiner Seite. Das war der Knackpunkt." Nach dem 2:4 vergaben Deniz Darcan und Malik Schäfer die besten einiger sehr guter Chancen, doch mit dem 5:2 war der Deckel auf einer aus TuS-Sicht überragenden zweiten Hälfte.

Nach dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr hat die SGE nun erst einmal acht Tage Pause zum Wundenlecken. Für den nächsten Auftritt in der Verbandsliga reisen die Blau-Weißen an die Waldalgesheimer Waldstraße, wo am Montag, 2. März, das Derby bei der Alemannia auf dem Plan steht.

SG Eintracht: Basting – Schäfer (75. Mukamba), Heinrich, Blenske, Cinar (61. Langer) – Willrich (62. Rastiello), Baumann, Molnar, Wingenter (61. Flühr) – Sinanovic, Darcan.





