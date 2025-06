SG Eintracht Friesack dreht Spiel, SpG Kausche/Drebkau gewinnt 5:0

1. FC Guben II – SV Fichte Kunersdorf 3:2

Vor 42 Zuschauern erwischte der 1. FC Guben II einen echten Traumstart: Bereits in der 1. Minute brachte Dean-Lennox Krück die Gastgeber in Führung. Maurice Hagen schlug in der 20. Minute für Kunersdorf zurück, doch nur zwei Minuten später stellte Dennis Diehl den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Maurice Hagen in der 48. Minute zum 2:2-Ausgleich. Den Schlusspunkt setzte Nico Hetzel in der 61. Minute mit dem umjubelten 3:2-Siegtreffer.

SV Wacker 09 Ströbitz II – SV Borussia 09 Welzow 0:1

42 Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel, das erst spät entschieden wurde. Tom Hoffmann erzielte in der 78. Minute das Tor des Tages für Welzow. Eine Schlüsselszene ereignete sich bereits in der 28. Minute, als Alexander Julle (SV Wacker 09 Ströbitz II) mit einem Foulelfmeter an Torwart Joseph Schuppan scheiterte.

FSV Spremberg 1895 – SpG Kausche/Drebkau 0:5

Die Gäste legten in Spremberg einen Blitzstart hin. Bereits nach vier Minuten traf Stephan Faber zur Führung, kurz darauf lenkte David Putzke den Ball unglücklich ins eigene Netz (8.). In der zweiten Halbzeit bauten Lukas Kilisch (55.), Manuel Rehn (61.) und Denny Tim Trusch (87.) das Ergebnis weiter aus.

SG Blau-Weiß Schorbus – SpG Briesen/Dissen 0:3

Christian Rinza brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Christian Suckert (47.), ehe erneut Rinza in der 63. Minute den Schlusspunkt setzte.

SpG TSV Cottbus/Groß Gaglow II – SpG Dissenchen/Haasow 3:2

Malcolm Menge eröffnete das Spiel bereits in der 9. Minute. Nach einem Eigentor von Daniel Vecsey stand es kurz nach der Pause 2:0. Der Anschlusstreffer fiel in der 65. Minute, doch Philipp Pohl stellte in der 75. Minute den alten Abstand wieder her. In der 84. Minute brachte Andreas Minor mit einem Foulelfmeter noch einmal Spannung, doch die Hausherren retteten den knappen Vorsprung ins Ziel.

SV Eiche Branitz – FSV Viktoria 1897 Cottbus 2:1

Vor 92 Zuschauern entwickelte sich eine enge Partie. Lennart Seidler traf in der 49. Minute zur Führung für Branitz. Patrick Matthieu glich in der 62. Minute für Viktoria aus. Doch in der 86. Minute war es Sebastian Lindow, der Branitz den viel umjubelten Heimsieg sicherte.

SG Sielow – VfB Cottbus 97 0:0

Trotz zahlreicher Zweikämpfe und Bemühungen auf beiden Seiten blieb das Spiel torlos.

SpG Kahrener SV – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 2:0

75 Zuschauer sahen eine entschlossene Schlussphase der Gastgeber. Alexander Jank brachte Kahren in der 72. Minute auf die Siegerstraße, Florian Kasper erhöhte in der 80. Minute auf 2:0.