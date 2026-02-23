SG Eintracht Friesack dreht Partie und einige Spielabsagen

Ein Spiel voller Wendungen, das die 30 Zuschauer von Beginn an packte! Maximilian Ewert (16.) ließ die Hausherren zunächst jubeln, doch die Antwort der Gäste folgte prompt. Philipp Bereitschaft (20.) sorgte für den schnellen Ausgleich, bevor Philipp Müller (45.+2) die Partie mit einem Treffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff zugunsten der Eintracht drehte. Mit großem Siegeswillen kam Friesack aus der Kabine und baute die Führung durch Marian Stolle (67.) weiter aus. In der Nachspielzeit setzte Robert Meinecke (90.+4) den emotionalen Schlusspunkt unter einen leidenschaftlichen Auswärtsauftritt.

SV Dallgow 47 – FSV Babelsberg 74 II 1:2

Ein intensiver Schlagabtausch vor 65 Zuschauern, der bis zur letzten Sekunde vor Spannung knisterte. Die Gäste aus Babelsberg zeigten sich in der ersten Halbzeit eiskalt: Nils Steinsdörfer (20.) und Thore Wächtler (44.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Doch Dallgow bewies ein riesiges Kämpferherz und kam durch Bennet Kluge (47.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel heran. Es entwickelte sich eine nervenaufreibende Abwehrschlacht, in der Babelsberg den knappen Vorsprung mit unbändiger Leidenschaft über die Zeit rettete.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Germania 90 Berge abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SG Geltow – RSV Eintracht 1949 II abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SV Ziesar 31 – SG Blau-Weiß Pessin 2:1

Was für eine Aufholjagd in Ziesar! Die 55 Zuschauer erlebten einen Schockstart, als Justin Tom Fehler (2.) die Gäste bereits nach wenigen Augenblicken in Führung brachte. Doch die Heimelf zeigte sich unbeeindruckt und antwortete mit purer Entschlossenheit. Kevin König wurde zum umjubelten Helden des Tages: Erst markierte er den Ausgleich (16.), bevor er noch vor der Pause (42.) die Partie komplett drehte. In der zweiten Halbzeit verteidigte Ziesar die Führung mit Herzblut und sicherte sich diese drei emotionalen Punkte.

Fortuna Babelsberg II – BSG Stahl Brandenburg II 2:1

Ein mitreißendes Duell, das bereits in der Anfangsphase für großen Jubel sorgte! Ben Dayan Bleiß (4.) brachte die Gäste aus Brandenburg früh in Front, doch die Antwort von Fortuna ließ nicht lange auf sich warten: Anton Stoppa (9.) glich postwendend aus. Lange Zeit blieb die Begegnung ein hart umkämpfter Schlagabtausch, in dem beide Teams alles in die Waagschale warfen. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung, als Fabian Rittmüller (78.) den Ball im Netz versenkte und die heimischen Fans in helle Begeisterung versetzte. Ein Sieg des Willens in einem packenden Fußballkrimi.