SG Eintracht feiert Sieg für „Seb“ Bad Kreuznacher Abräumer muss nach einer Viertelstunde schwer verletzt vom Platz. Seine Teamkollegen gewinnen anschließend mit 3:2 das Verbandsliga-Heimspiel gegen Bienwald Kandel. von Jochen Werner · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Sorge um Sebastian Baumann. Der Eintracht-Routinier wurde lange auf dem Platz behandelt.

Bad Kreuznach. Ende gut, alles gut. Eintracht Bad Kreuznach und der FC Bienwald Kandel sorgten vor nur knapp 100 Zuschauern im Nahe-Stadion für eine Verbandsliga-Begegnung, die vielen im Gedächtnis bleiben wird. Am meisten wohl Eintracht-Routinier Sebastian Baumann. Der nämlich musste nach keiner Viertelstunde Spielzeit und einem bösen Kopf-Zusammenprall mit FC-Spielertrainer Yasin Özcelik und anschließender 25-minütiger Spielunterbrechung raus.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Am Ende spielte das Team auch für „Seb“ Baumann, holte gegen den bisherigen Tabellendritten den verdienten Dreier. Auch das bleibt in Erinnerung: Der Gegner aus der Pfalz agierte zum Schluss noch mit ganzen sieben Feldspielern. Und dabei ließ Schiedsrichter Robin Schulze (Nanz-Dietschweiler) gegenüber Anthony Asciutto sogar noch Gnade vor Recht ergehen, zeigte dem Pfälzer Mittelfeldakteur nach harten Einsteigen gegen Jan Wingenter (74.) nur Gelb.

SGE beginnt konzentriert und mit viel Schwung Von vorne. Die Eintracht begann konzentriert und mit viel Schwung. Nach der zweiten Ecke, die Edis Sinanovic maßgerecht auf den am kurzen Pfosten lauernden Matti Rieß servierte, hieß es 1:0 (4.). Niklas Langer (9.) hätte erhöhen können, die Gäste taumelten von einer Verlegenheit in die nächste. Dann der Zusammenstoß. Und eine knappe halbe Stunde später der Restart. „Was da passierte, ist menschlich nachvollziehbar. Wir waren in den zehn Minuten einfach nicht da.“ Eintracht-Coach Thorsten Effgen konnte mit seinem Team mitfühlen. Renaldo-Doru Balasa und Ozcelik nutzten innerhalb von 60 Sekunden zwei absolute Blackouts in der Eintracht-Defensive und brachten den Gast in Führung. Es war die Zeit, in der sich die Eintracht schüttelte und danach umso stärker wiederkam. Der für Baumann gekommene Wingenter und Levi Mukamba hatten unmittelbar vor dem Wechsel den Ausgleich auf dem Kopf.