SG Eintracht feiert Sieg für „Seb“

Bad Kreuznach. Ende gut, alles gut. Eintracht Bad Kreuznach und der FC Bienwald Kandel sorgten vor nur knapp 100 Zuschauern im Nahe-Stadion für eine Verbandsliga-Begegnung, die vielen im Gedächtnis bleiben wird. Am meisten wohl Eintracht-Routinier Sebastian Baumann. Der nämlich musste nach keiner Viertelstunde Spielzeit und einem bösen Kopf-Zusammenprall mit FC-Spielertrainer Yasin Özcelik und anschließender 25-minütiger Spielunterbrechung raus.
Am Ende spielte das Team auch für „Seb“ Baumann, holte gegen den bisherigen Tabellendritten den verdienten Dreier. Auch das bleibt in Erinnerung: Der Gegner aus der Pfalz agierte zum Schluss noch mit ganzen sieben Feldspielern. Und dabei ließ Schiedsrichter Robin Schulze (Nanz-Dietschweiler) gegenüber Anthony Asciutto sogar noch Gnade vor Recht ergehen, zeigte dem Pfälzer Mittelfeldakteur nach harten Einsteigen gegen Jan Wingenter (74.) nur Gelb.
SGE beginnt konzentriert und mit viel Schwung
Von vorne. Die Eintracht begann konzentriert und mit viel Schwung. Nach der zweiten Ecke, die Edis Sinanovic maßgerecht auf den am kurzen Pfosten lauernden Matti Rieß servierte, hieß es 1:0 (4.). Niklas Langer (9.) hätte erhöhen können, die Gäste taumelten von einer Verlegenheit in die nächste. Dann der Zusammenstoß. Und eine knappe halbe Stunde später der Restart. „Was da passierte, ist menschlich nachvollziehbar. Wir waren in den zehn Minuten einfach nicht da.“ Eintracht-Coach Thorsten Effgen konnte mit seinem Team mitfühlen. Renaldo-Doru Balasa und Ozcelik nutzten innerhalb von 60 Sekunden zwei absolute Blackouts in der Eintracht-Defensive und brachten den Gast in Führung. Es war die Zeit, in der sich die Eintracht schüttelte und danach umso stärker wiederkam. Der für Baumann gekommene Wingenter und Levi Mukamba hatten unmittelbar vor dem Wechsel den Ausgleich auf dem Kopf.
Nach Wiederbeginn sah der gerade eingewechselte David Hochdörffer nach harten Einsteigen gegen David-Florin Molnar Rot (48.). Die Eintracht tat sich schwer, erspielte sich aber deutliche Feldvorteile. Malik Schäfer fasste sich ein Herz, traf aus 20 Metern zum Ausgleich ins rechte Eck (61.). „So viel Zeit hatte ich in dieser Position noch selten“, gab der 22-Jährige zu. Generell war er froh, „dass wir heute mit Ausnahme der paar Minuten gezeigt haben, dass wir unbedingt gewinnen wollten.“
Die Gäste plötzlich in doppelter Unterzahl
Fünf Minuten nach dem Ausgleich waren die Gäste nur noch zu neunt. Nach einer Grätsche gegen Mukamba sah FC-Kapitän Pascal Tiedke völlig gerechtfertigt die Ampelkarte. In der Schlussphase ging Effgen dann All in, brachte den an einer Wadenzerrung laborierenden Kapitän Deniz Darcan für Rieß. Und der lieferte sofort. FC-Keeper Daniel Aust konnte einen Schuss von Daniel Pflüger nur nach vorne abklatschen lassen, und Darcan bedankte sich (86.). Dass der Goalgetter danach noch einen Foulelfmeter an den Außenpfosten setzte (89.) und quasi die Mutter aller Chancen vergab (90.+4) war geschenkt. Genauso, dass Özcelik wegen Meckerns noch vom Feld geschickt wurde (90.).
„Es war ein absolut verdienter Sieg. Wir hätten heute auch gegen elf Kandeler gewonnen“, bilanzierte Effgen und freute sich, dass seine Jungs die Vorgaben umsetzten und eben abgesehen von den zehn Minuten die vorab gezeichnete Struktur im Spiel abbilden konnten.
Eintracht Bad Kreuznach: Marschall – Molnar, Blenske, Heinrich, Langer – Baumann (39. Wingenter), Pflüger, Schäfer – Rieß (83. Darcan), Sinanovic, Chinedu (45.+5 Mukamba)