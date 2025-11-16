SG Eintracht feiert drei Punkte mehr mit zwei Mann weniger

BAD KREUZNACH. Coach Thorsten Effgen brachte den Fußballnachmittag im Nahe-Stadion nach Abpfiff kurz und knackig aus Eintracht-Sicht auf den Punkt: „Heute lassen wir es krachen.“ Mehr musste man nicht wissen, nachdem die Bad Kreuznacher das vorletzte Verbandsliga-Heimspiel gegen die TSG Bretzenheim mit 2:1 (1:1) gewonnen hatten. Drei Punkte mehr mit zwei Mann weniger –Kategorie 1a. Und wichtig war dieser dritte Erfolg in Serie allemal im Abstiegskampf.

Es war eines dieser Duelle, die man so schnell nicht vergessen wird. Je länger die Flutlichtpartie dauerte, desto emotionaler ging es auf und neben dem Rasen zur Sache. Der nicht immer sicher auftretende Schiedsrichter Mickael Walker (Kusel) stand häufiger im Blickpunkt, als es ihm lieb sein konnte. Aber der Reihe nach.

In einer zerfahrenen Anfangsphase gingen die Gastgeber alles andere als erwartbar in Führung, nachdem Mika Brunswig einen Freistoß von Edis Sinanovic mit dem Haaransatz ins lange Eck verlängert hatte. „Vielleicht war das zu früh für uns, denn danach haben wir es an der nötigen Spannung fehlen lassen“, stellte Thorsten Effgen später fest. In der Tat gab das 1:0 keine Sicherheit, fußballerisch hatte auf überschaubarem Level nun eher die Gastmannschaft die Hosen an.

Was in der 36. Minute passierte, hatte das Potenzial zum „Gamechanger“. Erst klärte SGE-Keeper Felix Basting einen scharfen Schuss von Lukas Fischer zur Ecke, die dann aber zu einem vermeintlichen Handspiel von Sebastian Baumann führte. Der Übeltätet wie alle anderen, die es mit den Blauen hielten, beteuerten, dass der Kontakt mit der Schulter gewesen sei. Aber Walker und sein Team blieben hart: Elfmeter plus Rote Karte gegen den Eintracht-Mittelfeldchef. Bitter. Fast wie ausgleichende Gerechtigkeit wirkte die Parade von Basting, der Fischers Ausgleich verhinderte. Noch.

Bis zur Pause schien nämlich dann doch alles für die Gäste zu laufen. Auch dem 1:1 von Lars Frick war ein Freistoß von Lukas Helbach vorausgegangen (44.). Zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Umso unverständlicher war, was die junge Bretzenheimer Mannschaft nach der Pause zeigte. „Da müssen wir uns komplett an die eigene Nase greifen“, wirkte TSG-Coach Timo Schmidt fassungslos. „Zu schlecht, zu ungeduldig, ohne Spannung.“ Es gab eine ganze Reihe von Kritikpunkten. „Und selbst die Geschenke haben wir nicht angenommen“, so Schmidt.

Geschenke nicht angenommen

Mit den Geschenken spielte der TSG-Coach auf Momente an, die auch in der zweiten Halbzeit (fast) alle für seine Mannschaft ausgingen. Erst wurde ein Eintracht-Tor wegen vermeintlichem Abseits nicht anerkannt (76.), dann musste Mika Brunswig nach einer undurchsichtigen Aktion am Mittelkreis wegen „Ball Wegschlagens“ mit Gelb-rot vom Platz, während TSGler Lukas Helbach trotz einer bösen Attacke gegen Levi Mukamba mit Gelber Karte weiterspielen durfte (77.). „Hut ab vor Levi, dass er da ruhig geblieben ist“, adelte ihn sein Trainer.

Mukamba holte sich seine Genugtuung auf andere Weise. In Gemeinschaftsproduktion mit Deniz Darcan bugsierte er einen weiteren Sinanovic-Freistoß zum entscheidenden wie verdienten 2:1 über die Linie (78.). Anschließend hatten David Molnar und Darcan mehrfach sogar noch das 3:1 auf dem Fuß. Letztlich war‘s Effgen egal: „Auch so gibt es drei Punkte.“

Eintracht: Basting – Schäfer (90.+3 Drees), Blenske, Brunswig, Heinrich (69. Kreuznacht) – Cinar (61. Mukamba), Pflüger, Baumann, Molnar (90.+5 Wolf)– Sinanovic (80. Yüksel), Darcan.





