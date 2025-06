SG Eintracht: Eingewöhnungszeit für zwei neue Youngsters

Bad Kreuznach. Als die Verbandsliga-Fußballer der SG Eintracht Bad Kreuznach an diesem Freitag in die Vorbereitung starteten, waren zwei weitere neue Namen dabei. Und sie kommen direkt aus der DFB-Nachwuchsliga.

Drees: "Unser Beuteschema, das auf dem Transfermarkt noch realisierbar ist"

Ebendiesen gibt es auch hinten. „Wir haben im Laufe der Rückrunde beide Linksverteidiger mit Kreuzbandriss verloren“, ruft Effgen in Erinnerung. Da kam die Chance, Lennart Drees vom SV Gonsenheim zu holen, wie gerufen. Der 19-Jährige „ist momentan unser Beuteschema, das auf dem Transfermarkt noch realisierbar ist“, so Effgen. Beiden Teenagern sei klar, dass der Sprung in eine so stark besetzte Verbandsliga ein großer sein werde. Sie sollen ihre Eingewöhnungszeit bekommen.

Damit stehen insgesamt acht Neuzugänge fest, wenn man André Müller aus der zweiten Mannschaft mitzählt. Er verstärkt gemeinsam mit Simon Marschall (TuS Hackenheim) das Torwart-Team. In der Abwehr ist Marvin Heinrich (TSV Gau-Odernheim) zu Hause, im Mittelfeld Niklas Langer (Hassia Bingen).