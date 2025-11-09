SG Eintracht brilliert gegen Diamanten

BAD KREUZNACH. Das war noch einmal ein Höhepunkt zum Hinrundenabschluss in der Fußball-Verbandsliga Südwest. Mit 2:0 (1:0) bezwang die SG Eintracht den FC Basara Mainz und sicherte sich dadurch drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Bad Kreuznacher verlassen dank der Tore von Leo Blenske und Ilker Yüksel die Abstiegsplätze. Der Innenverteidiger nach einer Viertelstunde und ein Joker in der Nachspielzeit sorgten damit für Jubel bei der Mannschaft Thorsten Effgen. „Das war heute ein hartes Stück Arbeit, Basara hat große Qualität. Wir hatten es verpasst vor der Pause nachzulegen und danach das Glück des Tüchtigen“, sagte der Trainer hiernach.

Die Bad Kreuznacher legten eine äußerst disziplinierte und taktisch kluge Vorstellung auf den rutschigen Rasen im Nahe-Stadion. Zwar hatten die Mainzer zu Beginn scheinbar mehr Ballbesitz, doch nur selten brillierten die Diamanten im für die SGE gefährlichen Bereich. Auch Ex-Eintrachtler Gianni Auletta hing die meiste Zeit in der Luft.

Die Ausrufungszeichen setzten stattdessen die abstiegsgefährdeten Gastgeber. Nicht nur bei Blenskes sehenswertem Führungstreffer per Kopfball nach Sinanovic-Freistoß von Höhe der Basara-Bank aus getreten (18.). Schon in der zweiten Minute hatte Deniz Darcan den ersten Erfolg versprechenden Abschluss gezogen. Kurz nach dem 1:0 erkämpfte sich außerdem David Molnar den Ball an der Torauslinie, seine Rücklage aus spitzem Winkel verpassten Malik Schäfer und Deniz Cinar im Verbund, und auch bei Sinanovics Schlenzer noch vor dem Wechsel (41.) roch es nach einem zweiten SGE-Treffer. Kurzum: Die Führung zur Pause ging absolut in Ordnung. Defensiv stand die SGE-Viererkette, davor sorgte Baumann-Vertreter Daniel Pflüger für Ordnung, und in der Offensive leitete David Molnar oft gefährliche Umschaltmomente Richtung „Doppel-Deniz“ Darcan und Cinar ein.

„Eigentlich bin ich doch ein Mann für die Startelf“, hatte Ilker Yüksel noch vor dem Anpfiff gefrotzelt, als er auf eine mögliche Joker-Rolle angesprochen wurde. Sein Trainer hatte den unter der Woche noch pausierenden Angreifer nämlich zunächst auf die Bank gesetzt, um ihn dann für die anstrengende Schlussphase zu bringen und die knappe Führung zu zementieren. Der 27-Jährige brauchte aber gar nicht viel Zeit, sorgte in der sechsten Extraminute für den entscheidenden zweiten Treffer seiner Farben.

Wieder nach Freistoß, wieder per Kopf fiel das 2:0: Diesmal musste Yüksel mit dem Scheitel nur für eine kleine Richtungsänderung sorgen, und Gäste-Keeper Felix Pohlenz war erneut geschlagen. Sein Namensvetter auf der anderen Seite musste derweil nur einmal in der zweiten Hälfte die Luft anhalten: Bei einem 20-Meter-Schuss von Auletta konnte Felix Basting dem Ball nur hinterherschauen, als dieser an den Innenpfosten klatschte. „Ansonsten kam von Basara nicht mehr viel, wir haben dagegen weiter sehr diszipliniert gespielt und am Ende verdient gewonnen“, freute sich auch der Sportliche Leiter der Eintracht, Oliver Holste. „Ich habe wieder eine Steigerung unserer Mannschaft gesehen, das wird von Woche zu Woche besser. Auch haben wir jetzt Alternativen von der Bank.“

Zum Auftakt der Rückrunde steht in der kommenden Woche erneut ein Heimspiel auf dem Bad Kreuznacher Spielplan. Am Sonntag geht es erneut gegen ein rheinhessisches Team – nämlich gegen die TSG Bretzenheim, die im unteren Tabellenmittelfeld ebenfalls gegen den Abstieg punkten muss. Das Hinrundenspiel hatte 2:2 geendet.

SG Eintracht: Basting – Heinrich, Blenske, Brunswig, Drees – Schäfer, Pflüger (60. Baumann), Sinanovic (90. Wolf), Molnar (77. Mukamba) – Cinar (64. Yüksel), Darcan.





