SG Eintracht Bad Kreuznach will in Morlautern "einfach weitermachen"

Eintracht-Kapitän Deniz Darcan wusste beim Kantersieg in Steinwenden mit drei Toren zu überzeugen. – Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Weiter geht’s auf dem Weg zum Klassenverbleib. Die SG Eintracht gastiert am Sonntag um 15 Uhr beim SV Morlautern und will gegen den Ex-Oberligisten und DFB-Pokal-Teilnehmer für ein weiteres Jahr Verbandsliga punkten.

Die Chancen stehen nicht schlecht: die Mannschaft von Mario Spreitzer reist mit dem 6:1-Erfolg über den SV Steinwenden im Rücken in den Hunsrück. "Dieser Sieg hat uns natürlich gutgetan", sagt der Trainer. "Wir müssen eigentlich nur da weitermachen, wo wir Sonntag aufgehört haben."

Der Gegner aus Morlautern schien zu Jahresbeginn schon den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren, kassierte drei Niederlagen mit 2:16 Toren. Doch nach drei ungeschlagenen Partien in Folge (zwei Siege, ein Remis) keimt wieder Hoffnung auf. Der Rückstand auf Platz zwölf beträgt sechs Spiele vor Saisonende vier Punkte, zur Eintracht sind es bereits neun.

Eintracht will an Steinwenden Spiel anknüpfen

Fünf Siege hat Morlautern in dieser Runde eingesammelt, einen davon im Hinrundenspiel in Bad Kreuznach – damals in einer Phase, als die Eintracht zehn Partien am Stück sieglos geblieben war. Das hat sich inzwischen geändert. Aber: Auf fremdem Rasen konnten die Bad Kreuznacher bis heute nur einmal "dreiern" – vor zwei Wochen in Marienborn. Ob auswärts oder im heimischen Stadion – das macht für Spreitzer indes keinen Unterschied. "Grundsätzlich habe ich nur eine offensive und eine defensive Herangehensweise." Die zurückhaltende Taktik sei aber nur für die Duelle mit Mechtersheim oder Basara ein Thema. Will heißen: Die Eintracht wird in Morbach genauso spielen wie gegen Steinwenden. Möglichst mit dem gleichen Erfolg.

Kämpferische Tugend wird gefragt sein

Und dieser war ein ganz wichtiger zum einen für die Tabelle, zum anderen, um die Kritiker zu beschwichtigen. Die waren freilich nach den jüngsten Schlagzeilen um den Trainerwechsel lauter geworden. "Von daher war ich auch am Sonntag sehr emotionalisiert", sagt der frühere Oberliga-Spieler.

Fußballerisch muss man sich am Sonntag sicher nicht verstecken, auf dem kleinen Kunstrasen im Hunsrück dürfte aber auch verstärkt die kämpferische Tugend bei den Bad Kreuznachern gefragt sein. Der Personalbogen ist jedenfalls voll, auch David Molnar und Jamal Willrich sind wieder dabei. Spreitzer ist zuversichtlich: "Wir werden elf gute Spieler auf dem Feld und eine stark besetzte Bank haben."





