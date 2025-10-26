 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Auf Halbmast weht die Eintracht-Fahne im Moebusstadion. Der zweiten Mannschaft droht die Abmeldung.
Auf Halbmast weht die Eintracht-Fahne im Moebusstadion. Der zweiten Mannschaft droht die Abmeldung. – Foto: Mario Luge

SG Eintracht Bad Kreuznach II droht die Abmeldung

Zum zweiten Mal in dieser Saison kann der Verbandsliga-Unterbau nicht antreten

BAD KREUZNACH. Der „kleinen Eintracht“ droht das Saisonaus. Am 13. Spieltag musste die Bad Kreuznacher A-Klassen-Mannschaft bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ein Meisterschaftsspiel absagen. Beim dritten „Nichtantreten“ ist dem Regelwerk entsprechend Schluss.

Spätestens die Absage des Heimspiels am Sonntag (26. Oktober) gegen den SV Medard machte die Verantwortlichen des Traditionsklubs nachdenklich. „Es könnte durchaus sein, dass wir noch vor der Winterpause zurückziehen“, bestätigte auch Oliver Holste auf Nachfrage.

Weitere Hintergründe lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Aufrufe: 026.10.2025, 17:28 Uhr
Mario LugeAutor