Kutsal Ceylan (blaues Trikot) organisierte die Kreuznacher Defensive im Pokalspiel gegen Kandel souverän. Foto: Mario Luge

SG Eintracht: Auf der Suche nach dem Ruhepuls Bad Kreuznach will beim VfR Kaiserslautern Auswärtsserie fortsetzen

BAD KREUZNACH. Wenn die SG Eintracht am Sonntag beim VfR Kaiserslautern gastiert (Anstoß um 15.15 Uhr), dann haben die Bad Kreuznacher eine kleine Serie zu verteidigen: Neben der SG VfR Kirn/Kirn-Sulzbach und dem TuS Hackenheim ist die Mannschaft von Thorsten Effgen auswärts noch unbesiegt. Derweil sind die Lauterer in vier Partien am „Erbsenberg“ nur einmal als Sieger vom Platz gegangen. Spricht eigentlich einiges für einen Auswärtsdreier.

Morgen, 15:15 Uhr VfR Kaiserslautern VfR Kaiserslautern SG Eintracht Bad Kreuznach SG Eintracht Bad Kreuznach 15:15 PUSH

Doch mit solchen Rechenspielchen hält sich der Eintracht-Trainer bekanntermaßen nicht auf. Naheliegend ist für den Übungsleiter vielmehr, die zurückliegende Partie gegen den SC Weselberg aufzuarbeiten, die nach 3:0-Vorsprung mit einem am Ende enttäuschenden 3:3 endete. Kann passieren, das ist eben Fußball. „Direkt nach Spiel und im Trainerteam haben wir es besprochen, natürlich ist es unbefriedigend“, regelt Effgen die Emotionsspirale etwas nach unten ab. Seine Jungs hatten schließlich auch aufreibende Wochen hinter sich, mit vielen positiven Erlebnissen. Aber Rückschläge können immer wieder mal passieren. „Wir haben daher in dieser Woche erstmals seit Juli mal eine längere Pause eingelegt – für den Körper und für den Kopf.“ Die Eintracht auf der Suche nach dem Ruhepuls. VfR Kaiserslautern stellt eine kompakte Truppe Für den nächsten Durchgang in „LaLiga“ gilt: „Einfach wieder besser machen.“ Und das wird gegen den VfR Kaiserslautern nicht ganz so einfach. Thorsten Effgen hat die Pfälzer in Kirn gesehen und trotz ihrer unglücklichen Niederlage eine „sehr kompakte und wache Truppe“ erlebt, die „bis zum Ende alles rausholt und sich nicht aufgibt.“ Definitiv sei der VfR eine Herausforderung für die Eintracht.