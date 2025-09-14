SG Eintracht: Auf der Suche nach dem Killerinstinkt

HERXHEIM. Auch nach dem siebten Auftritt in der Fußball-Verbandsliga wartet die SG Eintracht auf den ersten Dreier. Dabei waren die Bad Kreuznacher im Auswärtsspiel bei Viktoria Herxheim erneut ganz dicht dran. Zwölf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit führten sie noch mit 2:1, um sich dann innerhalb von drei Minuten zwei Nachlässigkeiten zu leisten und plötzlich 2:3 hinten zu liegen. Dass es in der Pfalz am Ende wenigstens zum mehr als verdienten Unentschieden reichte, war Leo Blenske zu verdanken, der kurz vor Ende der Nachspielzeit zum 3:3 einnickte.

„Wir haben in Rückstand natürlich noch einmal alles nach vorne geworfen“, berichtet Coach Thorsten Effgen. Verdienter Lohn einer tollen Moral war der Ball, den Malik Schäfer in den Strafraum geschaufelt hatte genau auf den Kopf seines Teamkollegen aus der Innenverteidigung. Damit nicht genug: In der Nachspielzeit der Nachspielzeit eines aufreibenden Fußballspiels vergaben beide Seiten sogar noch ihre Chance zum vierten Treffer.

Im Vergleich zu vorangegangenen 1:2-Pleite gegen Jahn Zeiskam hatte Thorsten Effgen auf einer Position umgestellt. Levi Mukamba rückte für Deniz Cinar in die Startformation. Er belebte an Seite von Deniz Darcan spürbar die Offensive. Mit Matti Rieß und Yannik Wex kamen sogar zwei Rückkehrer in der Schlussphase zum Einsatz. Und selbst Ilker Yüksel wollte zumindest auf den Spielberichtsbogen. Das Kollektiv passt.

Die Bad Kreuznacher erwischten einen Start nach Maß: Bereits nach sechs Minuten brachte Darcan seine Farben in Führung, im eins gegen eins behielt der Kapitän die Übersicht und schob platziert in die Ecke. Eine Viertelstunde später erhöhte Mukamba unter gnädiger Mithilfe von Herxheims Keeper Ayman Kerboub sogar auf 2:0. Dani Thon hielt die Pfälzer mit dem Anschlusstreffer im Spiel (28.).

Wieder zu viele große Chancen vergeben

In der zweiten Halbzeit standen die Bad Kreuznacher kompakt, setzten aber über schnelle Gegenstöße Nadelstiche. Mukamba hatte dabei Pech mit einem Pfostentreffer, Darcan zielte ganz knapp über das Tor der Pfälzer oder ans Außennetz. Auch David Molnar aus sechs Metern mit der Pike und ein zu zögerlicher Schäfer hätten auf zwei Tore Vorsprung stellen müssen. Sogar der SGE-Trainer hatte mehrfach den Torschrei auf den Lippen, um dann festzustellen: „Uns geht der Killerinstinkt ab, wir müssen unbedingt kälter vor dem Tor werden.“

Mit zwei unglücklichen Defensivaktionen machten sich die Gäste in der Schlussphase das heiß ersehnte erste Erfolgserlebnis selbst zunichte. Bastian Sommer (78.) und erneut Thon (81.) drehten die Partie jeweils nach Pressschlägen auf links – 3:2. Effgen: „Nichts Herausgespieltes, sehr unglücklich.“ Wenigstens hatte Blenske das letzte Wort.

Das Ergebnis lässt die Eintracht und ihren Trainer am Ende etwas ratlos zurück. Wie soll man es einordnen? „Nach 60 guten Minuten – 30 mehr als in der Vorwoche – war ich mir sicher, dass wir gewinnen. Und in der Schlussphase spricht auf einmal alles für Herxheim. Es gibt viel aufzuarbeiten.“ Langweilig wird es sicher nicht in dieser Runde.

Am kommenden Spieltag genießt die Eintracht wieder Heimrecht, wenn am Sonntag die TuS Marienborn im Moebusstadion gastiert.

Eintracht Kreuznach: Basting – Heinrich (87. Rieß), Blenske, Kreuznacht (63. Cinar), Wingenter – Schäfer, Molnar (79. Rastiello), Baumann, Strunk (76. Wex) – Mukamba, Darcan





