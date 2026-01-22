SG Einheit Zepernick: „Meine Eindrücke bisher sind überaus positiv“

Trainer Ronald Mersetzky äußert sich im FuPa-Teamcheck zum Landesligisten SG Einheit Zepernick. Der neue Mann an der Seitenlinie spricht über erste Eindrücke, eine homogene Mannschaft, behutsame Veränderungen und einen realistischen Blick auf die Spitzengruppe.

Erste Eindrücke vom neuen Team Ronald Mersetzky steht noch am Anfang seiner Arbeit bei der SG Einheit Zepernick, doch sein erster Eindruck fällt eindeutig aus. „Noch kenne ich nicht alle Spieler, aber meine Eindrücke bisher sind überaus positiv“, sagt der Trainer. Besonders hebt er die spielerische Qualität hervor: „Die Mannschaft ist auf einem sehr guten technischen Niveau und wirkt sehr homogen.“

Behutsamer Ansatz nach dem Trainerwechsel Große Umbrüche wird es zunächst nicht geben. „Ich denke, dass ein Trainerwechsel in der Winterpause bzw. innerhalb der Saison immer mit sehr viel Fingerspitzengefühl angegangen werden sollte“, sagt Mersetzky. Sein Ansatz ist klar definiert: „Das bedeutet im Umkehrschluss für mich, dass bestehende, funktionierende Abläufe beibehalten werden und wir im Trainerteam nur punktuell Anpassungen vornehmen.“ Genauer wird er bewusst nicht: „Welche das konkret sein werden, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht benennen.“

Erkenntnisse aus den ersten Wochen In der kurzen Zeit seit seinem Amtsantritt hat Mersetzky bereits klare Beobachtungen gemacht. „Die Jungs sind gut drauf, haben Spaß miteinander und besitzen auch den nötigen Ehrgeiz“, erklärt er. Diese Eigenschaften hätten sich bereits gezeigt: „Das hat man in beiden Hallenturnieren schon gesehen.“ Gleichzeitig bleibt er ehrlich: „Vielleicht fehlte noch der letzte Punch, um auch ein Turnier zu gewinnen.“

Aktueller Stand der Vorbereitung

Noch befindet sich die Mannschaft nicht in der offiziellen Vorbereitungsphase. „Die offizielle Vorbereitung startet erst am 3.2.“, erklärt der Trainer. Aktuell treffe man sich ausschließlich in der Halle. „Dort steht ganz klar der Spaß im Vordergrund“, so Mersetzky. Ergänzend läuft „eine interne Laufchallenge, um vorab eine gewisse Grundlage zu legen“.

Bedeutung von Mentalität und Geschlossenheit

Für den neuen Coach sind mentale Faktoren entscheidend. „Beide Bereiche sind nicht nur wesentliche Bestandteile um erfolgreich, sondern auch Teil einer Entwicklung“, sagt Mersetzky über Mentalität und mannschaftliche Geschlossenheit. Gerade mit Blick auf die aktuelle Tabellenlage misst er diesen Faktoren eine zentrale Rolle bei.

Startschuss für die Vorbereitung

Der genaue Zeitpunkt für den Beginn der intensiven Arbeit steht fest. „Am 03.02.26 geht es los“, sagt Mersetzky zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte.

Konkrete Testspiele terminiert

Auch der Fahrplan der Testspiele ist bereits klar. Geplant sind drei Begegnungen: 11.02. – 19:00 Uhr gegen Lunow/Oderberg (H), 14.02. – 13:30 Uhr gegen TuS Sachsenhausen (H) und 17.02. – 19:30 Uhr gegen Oranienburger FC (A).

Bewegungen im Winterkader

Im Kader der SG Einheit Zepernick hat sich bereits einiges getan. Zu den Abgängen zählen Trainer Lucio Geral (SG Union Klosterfelde) sowie Ümit Ejder (FSV Bernau). Außerdem haben Dustin Warmbrunn, Ozan Özer Pekdemir, Justin Engfer, Paulo Eduardo Bernardes de Almeida den Verein verlassen, ihr Ziel ist unbekannt. Auf der Zugangsseite stehen der zuletzt vereinslose Trainer Ronald Mersetzky und Moritz Schöps (SV Lichtenberg 47).

Realistischer Blick auf die Tabelle

Die SG Einheit Zepernick steht aktuell mit 29 Punkten aus 14 Spielen auf Rang vier der Landesliga Nord. Mersetzky ordnet die Lage sachlich ein. „Da wir uns aktuell zumindest tabellarisch in der Spitzengruppe befinden, ist der Blick natürlich realistisch“, sagt er. Einen ganz großen Wurf schließt er jedoch aus: „Wenn Sie allerdings auf einen möglichen Staffelsieg anspielen, muss ich das als unrealistisch einstufen.“

Zielsetzung für die Rückrunde

Stattdessen formuliert der Trainer ein klares, erreichbares Ziel. „Unser Ziel wird es sein die Findungsphase kurzzuhalten, viele Spiele zu gewinnen und im Idealfall ‚best oft the rest‘ zu werden“, erklärt Mersetzky.

Schlüssel für Stabilität und Erfolg

Für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte sieht der Coach einen zentralen Punkt. „Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, dass es uns gelingen muss, die Qualität der Mannschaft auf den Platz zu bringen“, sagt er. Genau das sei bereits eine Stärke gewesen: „Das hat in der Hinrunde schon gut funktioniert und wir werden weiterhin daran arbeiten.“

Einordnung der Tabellensituation

Nach 14 Spielen rangiert die SG Einheit Zepernick mit 9 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 42:23 auf Platz vier der Landesliga Nord. An der Spitze steht der SV Viktoria Potsdam mit 43 Punkten.