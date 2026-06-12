SG Einheit Zepernick besiegt den FC Schwedt klar

– Foto: Franziska Lindhorst

Der heutige Auftakt des 30. und letzten Spieltags in der Landesliga Nord brachte den Zuschauern noch einmal spürbare Leidenschaft auf dem Rasen.

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In einer von Beginn an entschlossen geführten Begegnung setzten die Hausherren ein klares Zeichen gegen den FC Schwedt 02. Die Torfolge wurde in der 35. Minute eröffnet, als Justin Pehl das Tor zum 1:0 erzielte. Nur wenige Minuten später, in der 39. Minute, baute Max Gerhard die Führung auf 2:0 aus. Noch vor dem Pausenpfiff sorgte Yulian Andres Cordoba Moreno in der 44. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für eine beruhigende Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimelf fokussiert: In der 60. Minute markierte Lesley Park das Tor zum 4:0-Endstand. ---

Als erstes Samstagsspiel empfängt der SV Eintracht Alt Ruppin (Platz 11, 27 Punkte) den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse (Platz 14, 24 Punkte). Drei Punkte trennen beide Mannschaften – ein Sieg des Gastes würde die Tabelle im hinteren Bereich noch einmal durcheinanderwirbeln. Im Hinspiel am 11. Oktober 2025 gewann Neustadt mit 3:1. Alt Ruppin kommt hingegen nach einem starken 2:0-Auswärtssieg bei Fortuna Babelsberg mit Rückenwind ins letzte Saisonspiel – Nino Purrmann traf dabei doppelt. Beide Teams werden die Saison gerne mit einem Sieg beenden.

Morgen, 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 15:00 live PUSH

Der frischgebackene Meister SV Viktoria Potsdam (Platz 1, 73 Punkte) empfängt zum Saisonabschluss den FC 98 Hennigsdorf (Platz 9, 31 Punkte). Für Viktoria ist es das krönende Abschlussspiel einer außergewöhnlichen Saison – 23 Siege, 4 Unentschieden, nur 2 Niederlagen und ein Torverhältnis von 135:43 sprechen für sich. Hennigsdorf reist nach zwei Niederlagen in Folge an und will sich mit einer ansprechenden Leistung aus der Saison verabschieden. Das Hinspiel am 11. Oktober 2025 endete 1:1 – damals war das ein anderes Kräfteverhältnis. Viktoria wird seinen Fans zum Abschluss noch einmal Spektakel bieten wollen.

Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 (Platz 16, 23 Punkte) empfängt BSC Fortuna Glienicke (Platz 8, 35 Punkte). Concordia hat eine wechselhafte Saison gespielt, zuletzt aber aufhorchen lassen: Mit dem 3:2-Auswärtssieg in Hennigsdorf – Jonas Ehm, Jakob Zwerschke und Dominik Dawid Boettcher trafen – holte der Tabellenletzte drei wichtige Punkte und zog mit Zehdenick gleich. Glienicke dagegen kassierte beim 1:5 gegen Falkensee eine deutliche Niederlage und will sich im letzten Spiel besser präsentieren. Das Hinspiel am 19. November 2025 endete 3:3 – ein torreiches Duell, das beide Mannschaften gleichermaßen beschäftigt haben dürfte.

Der SV Falkensee-Finkenkrug (Platz 2, 68 Punkte) empfängt Fortuna Babelsberg (Platz 10, 28 Punkte) zum Saisonabschluss. Der Vizemeistertitel ist Falkensee so gut wie sicher – der Vorsprung auf Zepernick (Platz 3, 60 Punkte) beträgt acht Punkte, sodass Platz 2 nicht mehr in Gefahr ist. Babelsberg hat eine schwierige Saison hinter sich: 8 Siege, 4 Unentschieden, 17 Niederlagen – und das letzte Heimspiel endete mit dem 0:2 gegen Alt Ruppin. Im Hinspiel am 11. Oktober 2025 gewann Falkensee knapp mit 1:0. Babelsberg wird versuchen, die Saison mit einem Achtungserfolg beim Vizemeister zu beenden.

Morgen, 15:00 Uhr Angermünder FC Angermünde FSV Bernau FSV Bernau 15:00 PUSH

Der Angermünder FC (Platz 13, 25 Punkte) empfängt den FSV Bernau (Platz 5, 55 Punkte). Bernau hat nach dem packenden 5:4-Sieg gegen Zehdenick – Marcel Stutter traf dabei dreimal – Schwung im Gepäck und will die Saison mit einem Auswärtssieg auf Platz 5 abschließen. Der AFC dagegen musste zuletzt beim 2:3 gegen Neustadt eine Niederlage hinnehmen und will auf eigenem Platz eine andere Antwort geben. Das Hinspiel am 11. Oktober 2025 gewann Bernau deutlich mit 4:1.

Morgen, 15:00 Uhr SV 1920 Zehdenick Zehdenick SG Bornim SG Bornim 15:00 PUSH

Ein Duell der unteren Tabellenhälfte steigt in Zehdenick: Der SV 1920 Zehdenick (Platz 15, 23 Punkte) empfängt die SG Bornim (Platz 12, 26 Punkte). Drei Punkte trennen beide Mannschaften – mit einem Sieg könnte Zehdenick noch an Bornim vorbeiziehen. Das Hinspiel am 11. Oktober 2025 endete 2:2. Zehdenick kommt nach der knappen 4:5-Niederlage gegen Bernau ins letzte Spiel, Bornim dagegen nach dem überraschenden 4:2-Heimsieg gegen Schönow mit breiter Brust. Ein offenes Spiel ist zu erwarten.

Morgen, 15:00 Uhr Schönower SV 1928 Schönower SV FV Preussen Eberswalde Eberswalde 15:00 PUSH