 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Zähes Ringen im Tabellenkeller der Fußball-Kreisoberliga West zwischen Fynn Ellmers (l.) vom SSV Allendorf und Max Jung von der SG Ehringshausen/Dillheim, die sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben muss. © Isabel Althof
SG Ehringshausen/Dillheim verpennt die erste Hälfte

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West trägt die SG Ehringshausen/Dillheim nach einer Pleite gegen den SSV Allendorf weiter die rote Laterne. Der RSV Büblingshausen patzt im Heimspiel +++

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat der SSV Allendorf das „Nervenspiel“ bei der SG Ehringshausen/Dillheim mit 3:2 (2:0) für sich entschieden. Während die SG Oberbiel durch ein 6:2 (6:0) über den SSC Burg II aufhorchen ließ, fand das Spitzenduell keinen Sieger – 1:1 trennten sich der TSV Bicken und der weiterhin souveräne Tabellenführer Amedspor Wetzlar.

