SG Ehringshausen/Dillheim verpennt die erste Hälfte

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat der SSV Allendorf das „Nervenspiel“ bei der SG Ehringshausen/Dillheim mit 3:2 (2:0) für sich entschieden. Während die SG Oberbiel durch ein 6:2 (6:0) über den SSC Burg II aufhorchen ließ, fand das Spitzenduell keinen Sieger – 1:1 trennten sich der TSV Bicken und der weiterhin souveräne Tabellenführer Amedspor Wetzlar.