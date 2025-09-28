Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Ehringshausen/Dillheim verpennt die erste Hälfte
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West trägt die SG Ehringshausen/Dillheim nach einer Pleite gegen den SSV Allendorf weiter die rote Laterne. Der RSV Büblingshausen patzt im Heimspiel +++
Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat der SSV Allendorf das „Nervenspiel“ bei der SG Ehringshausen/Dillheim mit 3:2 (2:0) für sich entschieden. Während die SG Oberbiel durch ein 6:2 (6:0) über den SSC Burg II aufhorchen ließ, fand das Spitzenduell keinen Sieger – 1:1 trennten sich der TSV Bicken und der weiterhin souveräne Tabellenführer Amedspor Wetzlar.