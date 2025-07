SG Ehringshausen/Dillheim nutzt Heimvorteil im Finale

Ehringshausen-Dillheim. Noch bevor in Kürze der Ligaalltag für die Teams aus der A- und B-Liga Wetzlar sowie der Kreisoberliga beginnt, hat das Vorbereitungsturnier der SG Ehringshausen/Dillheim beste Fußballunterhaltung geboten. In zwei Dreiergruppen kämpften sechs Mannschaften um den Einzug in die Finalspiele, die am Sonntag ihren Abschluss fanden. Auf dem Dillheimer Rasen zeigten sich dabei besonders zwei Teams in bestechender Frühform: Sowohl die Gastgeber als auch der TuSpo Beilstein setzten sich in der Vorrunde souverän als Gruppenerste durch.