SG Ehringshausen/Dillheim II zittert sich zu B-Liga-Verbleib

Schöffengrund-Oberquembach. Die SG Ehringshausen/Dillheim II bleibt in der Wetzlarer Fußball-B-Liga. In einer dramatischen Partie besiegte die Mannschaft den C-Ligisten FC Schöffengrund II auf deren Geläuf in der Relegation mit 1:0 (1:0). Leon Grosse erzielte das goldene Tor in der 41. Minute.