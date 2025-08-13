SG Ehringshausen/Dillheim II: „Sehen mich nicht als Opa“

Wetzlar. Das Bild zu dieser Geschichte sagt eigentlich schon alles. Tief im Archiv und nach einiger Zeit der Suche ist eine Aufnahme des heute 51-jährigen Ali Dogan aufgetaucht, als dieser noch aktiv die Fußballschuhe für die SG Ehringshausen/Dillheim geschnürt hat. Damals ging es für den leidenschaftlichen Fußballer gegen den TSV Altenkirchen, am vergangenen Wochenende kickte Dogan derweil gegen Blau-Weiß Wetzlar – und das mittlerweile in ungewohnten Gefilden.