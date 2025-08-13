SG Ehringshausen/Dillheim II: „Sehen mich nicht als Opa“

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Das Bild zu dieser Geschichte sagt eigentlich schon alles. Tief im Archiv und nach einiger Zeit der Suche ist eine Aufnahme des heute 51-jährigen Ali Dogan aufgetaucht, als dieser noch aktiv die Fußballschuhe für die SG Ehringshausen/Dillheim geschnürt hat. Damals ging es für den leidenschaftlichen Fußballer gegen den TSV Altenkirchen, am vergangenen Wochenende kickte Dogan derweil gegen Blau-Weiß Wetzlar – und das mittlerweile in ungewohnten Gefilden.