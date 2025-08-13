 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ligabericht
Lang, lang ist es her, dass Ali Dogan (l.) aktiv seine Fußballschuhe geschnürt hat. Mittlerweile kickt der 51-Jährige eigentlich nur noch bei den Alten Herren der SG Ehringshausen/Dillheim. (Archivfoto) © Stephan Rehor
SG Ehringshausen/Dillheim II: „Sehen mich nicht als Opa“

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Mit 51 Jahren schießt Ali Dogan den Fußball-B-Ligisten SG Ehringshausen/Dillheim zum Sieg. So denkt der eigentliche Altherren-Kicker über seinen besonderen Moment +++

Wetzlar. Das Bild zu dieser Geschichte sagt eigentlich schon alles. Tief im Archiv und nach einiger Zeit der Suche ist eine Aufnahme des heute 51-jährigen Ali Dogan aufgetaucht, als dieser noch aktiv die Fußballschuhe für die SG Ehringshausen/Dillheim geschnürt hat. Damals ging es für den leidenschaftlichen Fußballer gegen den TSV Altenkirchen, am vergangenen Wochenende kickte Dogan derweil gegen Blau-Weiß Wetzlar – und das mittlerweile in ungewohnten Gefilden.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

