SG Ehringshausen/Dillheim II bereitet sich auf Showdown vor

Ehringshausen. Mit einem 4:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Genclerbirligi Wetzlar, den Zweiten der C-Liga, Gruppe 2, hat B-Ligist SG Ehringshausen/Dillheim II den ersten Schritt zum Klassenerhalt in der Relegation gemacht. Die Entscheidung fällt am Donnerstag, 5. Juni, auswärts gegen Schöffengrund II. Anpfiff ist um 19 Uhr. Dort muss allerdings unbedingt ein Sieg her, denn Schöffengrund hatte 6:1 gegen Genclerbirligi gewonnen.