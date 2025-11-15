Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Ehringshausen/Dillheim äußert sich zum Spielabbruch
Teaser KOL WEST: +++ Nach dem Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga meldet sich nun auch Norbert Claas, Vorsitzender der SG Ehringshausen/Dillheim, zu Wort. Er ärgert sich über Amedspor Wetzlar +++
Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga musste das Spiel zwischen der SG Ehringshausen/Dillheim und dem FC Amedspor Wetzlar am zurückliegenden Sonntag kurz vor Schluss abgebrochen werden. Zunächst war von einer schlimmen Verletzung eines Akteurs der „Kleeblätter“ die Rede, in der Folge seien viele Zuschauer auf den Platz gelaufen. Aufgrund dieser Hektik sah sich der Unparteiische dazu gezwungen, das Spiel vorzeitig abzupfeifen.