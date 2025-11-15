Norbert Claas, Vorsitzender der SG Ehringshausen/Dillheim, äußert sich zum Spielabbruch in der Kreisoberliga gegen den FC Amedspor Wetzlar. (Archivfoto) © Norbert Claas

SG Ehringshausen/Dillheim äußert sich zum Spielabbruch Teaser KOL WEST: +++ Nach dem Spielabbruch in der Fußball-Kreisoberliga meldet sich nun auch Norbert Claas, Vorsitzender der SG Ehringshausen/Dillheim, zu Wort. Er ärgert sich über Amedspor Wetzlar +++

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga musste das Spiel zwischen der SG Ehringshausen/Dillheim und dem FC Amedspor Wetzlar am zurückliegenden Sonntag kurz vor Schluss abgebrochen werden. Zunächst war von einer schlimmen Verletzung eines Akteurs der „Kleeblätter“ die Rede, in der Folge seien viele Zuschauer auf den Platz gelaufen. Aufgrund dieser Hektik sah sich der Unparteiische dazu gezwungen, das Spiel vorzeitig abzupfeifen.