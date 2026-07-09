SG Duggendorf – SV Sallern

Der SV Sallern zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und kam wenig später zum verdienten 1:1-Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten auf beiden Seiten eröffnete die SG Duggendorf mit dem 1:0 die Partie. Ein schön ausgespielter Konter wurde mit einem platzierten Abschluss ins linke untere Eck erfolgreich abgeschlossen.

Trainer Veith zeigte sich mit der ersten Hälfte unzufrieden und reagierte mit einer taktischen Umstellung. Durch die Einwechslung von Veith selbst sowie Fabio K. gewann das Spiel des SV Sallern deutlich an Stabilität. In der Folge erarbeitete sich der SVS zahlreiche Torchancen und belohnte sich mit einer starken Phase, in der man auf 1:6 davonzog.

Die SG Duggendorf gab sich dennoch nicht auf und verkürzte nach einem sehenswerten Eckball per Kopf auf den Endstand von 2:6.

Am Ende stand eine faire und unterhaltsame Partie im Vordergrund. Die Zuschauer kamen auf ihre Kosten und sahen ansehnlichen Fußball. Besonders die taktische Umstellung von Trainer Veith unterstrich die Stärke des Teams vom Regen.

Wir bedanken uns bei der SG Duggendorf für die Einladung und wünschen dem Verein eine erfolgreiche Saison.