SG-Duell in Preying - Derbys in Grainet, Kumreut und Perlesreut

Am kommenden Samstag und am Ostermontag findet in der A-Klasse Freyung der 21. Spieltag statt. Dieser ist geprägt von einigen Derbys. Der SV Grainet II empfängt den SC Herzogsreut, der SV Kumreut hat den TSV Ringelai zu Gast und der SV Perlesreut II trifft auf den SV Röhrnbach II. Außerdem gastiert der DJK-SV St. Oswald beim Tabellenführer SV Haus im Wald. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Spieltags nun im Überblick: