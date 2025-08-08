SG Dudeldorf: Im Derby soll „die Hütte brennen“ 

Platz fünf sprang im ersten Jahr nach dem langersehnten Aufstieg in die B-Klasse heraus. In der vergangenen Saison wurde die Spielgemeinschaft aus Dudeldorf, Spangdahlem und Pickließem sogar Dritter. Und in dieser Runde? „Wir sind wieder sehr ambitioniert und wollen um die ersten beiden Plätze mitspielen“, unterstreicht Trainer Berin Krasnici vor dem Start in die Kreisliga B 13. Am Samstag ab 18 Uhr hat sein Team in Pickließem die SG SK Seinsfeld/Oberkail zu Gast. „Das ist ein Derby. Die Hütte wird brennen. In der Liga spielt an diesem Tag sonst keiner. Auch deshalb rechnen wir mit einer großen Kulisse“, frohlockt der 31-jährige Coach.

So groß die Vorfreude auf das erste Punktspiel nach der rund zweieinhalbmonatigen Sommerpause ist, so durchwachsen verlief die Vorbereitung. Beim Sportfest in Badem gab es unter anderem ein 1:3 gegen den kommenden Gegner aus Seinsfeld, dazu ein 0:8 gegen den klassenhöheren A-Ligisten SG Dist/Idesheim, aber auch mal ein glattes 5:0 über den klassentieferen C-Ligisten SV Speicher. „Die vergangenen Wochen sind semi-gut verlaufen. Wegen Krankheiten, Verletzungen und Urlauben mussten wir gefühlt in jedem Testspiel mit einer anderen Mannschaft auflaufen. Das hat nicht dazu beigetragen, dass wir uns einspielen konnten“, berichtet Krasnici. Aber: Zuletzt habe sich die Mannschaft gefangen und deutlich zugelegt. Zufrieden kann der SG-Trainer feststellen, dass „jetzt Feuer drin ist“.

Hier geht's zum kompletten Artikel