SG dreht Partie nach zweimaligem Rückstand

Am vergangenen Sonntag setzte sich die SG Gerzen/Aham mit einem 3:2-Auswärtssieg gegen den TSV Gangkofen II durch. In einem Spiel auf durchschnittlichem Niveau gegen die Kreisligareserve reichte eine solide Leistung und ein starker SG Keeper Matthias Liebl, um drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Dabei drehten die Gruber-Mannen einen zweimaligen Rückstand noch zu ihren Gunsten.

Bereits in der 9. Minute brachte Anton Stein die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Die SG Gerzen/Aham glich in der 28. Minute durch ein kurioses Eigentor von Markus Männer aus, der einen verunglückten Rückpass ins eigene Netz beförderte. Kurz vor der Pause (45.) erzielte Bastian Wagenhofer die erneute Führung für die Hausherren.

Die SG kam entschlossen aus der Kabine und war mit einem Doppelschlag erfolgreich: In der 63. Minute traf Andreas Krautner zum verdienten Ausgleich. Nur drei Minuten später (66.) sorgte Andre Rossek mit einem direkt verwandelten Eckball für den 3:2-Siegtreffer. Im weiteren Verlauf bot sich sogar die Chance zum 4:2. Der eingewechselte Philipp Herrnreiter wurde von Rossek mustergültig per Querpass bedient, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am Pfosten des praktisch leeren Tores.