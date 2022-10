SG dreht Begegnung nach 0:2 Rückstand

Die SG Gerzen/Aham feierte beim Derby in Altenkirchen einen Bigpoint im Kampf um die Spitzenplätze der A-Klasse Dingolfing. Nach schwacher erster Halbzeit und 0:2 Rückstand drehten die Blenninger-Männer das Spiel in einer Engergieleistung im zweiten Abschnitt am Ende noch in einen 3:2 Erfolg. Durch diesen Sieg festigte man Tabellenplatz zwei - zwei Punkte hinter dem SV Wendelskirchen.

Es dauerte nur sechs Minuten, ehe es zum ersten Mal im SG Kasten klingelte. Franz Ederer verwertete freistehend eine Hereingabe aus kurzer Distanz zum 1:0 für die DJK. Markus Neudecker hatte in der 21. Minute die Riesenchance zum Ausgleich. Von der Unterkante der Latte sprang die Kugel jedoch zurück ins Feld. So erhöhte Altenkirchen in der 35. Minute durch Andreas Knaus sogar auf 2:0. Nach einem Abwehrfehler musste SG Keeper Matthias Liebl dabei seinen Strafraum verlassen und war beim Pressschlag nur zweiter Sieger, so dass das Leder in den verwaisten Kasten trudelte. In der Offensive fand Gerzen/Aham bis zur Pause mit Ausnahme von langen Bällen keine Mittel gegen einen stabilen Gegner.