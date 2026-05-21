SG Dornwang / Moosthenning setzt auf Spielertrainer-Duo

Die neuen Spielertrainer und Funktionäre der SG Dornwang / Moosthenning – Foto: Verein

Bei der neugegründeten SG Dornwang / Moosthenning, die in der A-Klasse an den Start gehen wird, gibt es Bewegung auf der Trainerposition: Mit Markus Steinmeier und Lucas Schopf setzt die Spielgemeinschaft in ihrer Premieren-Spielzeit auf ein gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo.

Markus Steinmeier, aktuell bereits Spielertrainer beim VfR Moosthenning, wird in der neuen SG als Cheftrainer fungieren und an Bord bleiben. Aus Moosthenning ist viel Lob zu hören: "Markus ist ein feiner Kerl, der hier bereits seine Klasse als Trainer unter Beweis gestellt und die vergangene Saison erfolgreich gestaltet hat.“



Auch für das Dornwanger Lager ist Steinmeier kein Unbekannter. "Wir kennen Markus seit vielen Jahren. Er hat uns von Beginn an in den Gesprächen überzeugt. Er steht voll hinter der Idee der SG – und bringt die Bereitschaft mit, Verantwortung in mehreren Bereichen zu übernehmen“, heißt es aus Vereinskreisen. Komplettiert wird das Trainerteam durch Lucas Schopf, derzeit Spielertrainer bei Höcking/Ganacker. Aus Moosthenning heißt es über ihn: "Lucas ist ein klasse Typ, sportlich wie menschlich eine Verstärkung und bringt die nötige Mentalität mit.“ In Dornwang sieht man seine Rolle ebenfalls als zentral – auch über den reinen Spielbetrieb hinaus: "Wir brauchen ihn sowohl auf dem Platz als auch daneben. In der neuen SG müssen zwei Mannschaften geformt werden – und das umfasst mehr als nur Training und Spieltag.“ Die sportliche Leitung zeigt sich überzeugt vom neuen Trainerduo.



