SG Dornstetten landet Heimsieg gegen den SV Eutingen

Die Bezirksliga Nordschwarzwald eröffnete heute den 4. Spieltag mit einem Heimsieg der SG Dornstetten. Der Aufsteiger setzte sich mit 2:0 gegen den SV Eutingen durch und hält damit den Anschluss an die Tabellenspitze.

Ein echtes Duell auf Augenhöhe: Gechingen und Felldorf/Bierlingen liegen in der Tabelle direkt nebeneinander. Die Gastgeber haben bislang drei Punkte gesammelt, zuletzt aber eine deutliche Niederlage gegen Gültlingen hinnehmen müssen. Felldorf/Bierlingen steht mit vier Punkten etwas besser da, ein Sieg würde den Abstand nach unten vergrößern.

Nagold II ist nach dem ersten Saisonsieg im Aufwind. Zwei Remis und zuletzt ein Erfolg – die Zweitvertretung ist noch ungeschlagen und hat in jedem Spiel bisher doppelt getroffen. Baiersbronn dagegen erlebt einen Abwärtstrend: Nach dem Auftaktsieg setzte es zwei klare Niederlagen mit insgesamt zehn Gegentoren. Die Defensive muss dringend stabilisiert werden, wenn in Nagold Punkte geholt werden sollen.

Sulz ist aktuell die Offensiv-Attraktion der Liga. Mit 14 Toren in nur drei Spielen stellen sie die mit Abstand beste Offensive und haben noch keine Niederlage kassiert. Gültlingen reist ebenfalls ungeschlagen an, allerdings mit zwei Remis auf dem Konto. Für beide geht es darum, ihre Serie auszubauen – ein Duell zweier Mannschaften, die bisher keinen Ausrutscher zugelassen haben.

Von Beginn an zeigte Dornstetten, warum die Mannschaft als Aufsteiger bereits in der Spitzengruppe steht. Philipp Kilian brachte sein Team in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber spielbestimmend und erhöhten durch Nahom Tsehaye in der 57. Minute auf 2:0. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel steht Dornstetten nun mit neun Punkten. Für den SV Eutingen dagegen setzte es bereits die dritte Niederlage in dieser Saison. Nach vier Spielen stehen nur drei Punkte zu Buche, das Torverhältnis von 2:8 spricht eine deutliche Sprache.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr FV GW Ottenbronn Ottenbronn SV Althengstett Althengstett 15:00 PUSH

Ottenbronn wartet weiter auf den ersten Sieg. In den letzten beiden Partien verspielte man jeweils eine Führung und musste sich am Ende mit einem Remis begnügen. Althengstett dagegen kommt mit Rückenwind: Mit sechs Punkten liegt der SVA im oberen Drittel und gewann zuletzt knapp mit 1:0. In der Vorsaison gab es in diesem Duell jeweils einen Sieg für beide Teams. ---

Es ist das Kellerduell des Spieltags: Der Vorletzte Altburg empfängt Schlusslicht Möttlingen. Die Hausherren stehen mit einem Punkt zwar knapp besser da, haben aber offensiv noch nicht überzeugt. Zwei Tore in drei Spielen sind zu wenig. Möttlingen hingegen hat schon zwölf Gegentore kassiert – fünf in jeder der letzten beiden Partien. Für beide ist es eine richtungsweisende Begegnung, bei der ein Sieg fast Pflicht ist. ---

Mehr Topspiel geht nicht: Erster gegen Zweiter, beide mit der vollen Punktausbeute und identischem Torverhältnis. Der Aufsteiger Oberreichenbach/Würzbach hat bislang jeden Gegner bezwungen und die zweitbeste Offensive der Liga. Wittendorf, Absteiger aus der Landesliga, will die Spitzenposition zurückerobern. Es ist das Duell der beiden bisher besten Mannschaften – die ganze Liga blickt gespannt auf diesen Showdown. ---

Aufsteiger gegen Absteiger, aber in der Tabelle trennt beide nur ein Punkt. Ahldorf/Mühlen kassierte zuletzt zwei knappe 1:2-Niederlagen und steht mit nur einem Zähler da. Dornhan kam mit zwei Remis gut aus den Startlöchern, musste am vergangenen Wochenende aber die erste Niederlage hinnehmen. Historisch spricht die Bilanz für Dornhan, doch auch die SG will endlich den ersten Sieg einfahren.

