SG Dornheim II kehrt in die B-Liga zurück

Raunheim. Ein hoher Sieg war nötig. Mit mindestens fünf Toren Abstand. Doch das hat die SG Dornheim II tatsächlich geschafft. Unter Riesenjubel entschied sie mit einem 7:1 (4:0) bei Türkspor Raunheim die Relegation für sich und kehrt nach einem Jahr wieder in die B-Liga zurück.
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Durch den Kantersieg vor gut 150 Zuschauern fing sie die zweite Mannschaft von Hellas Rüsselsheim noch ab, die zuvor über Türkspor ebenfalls klar mit 5:1 dominiert hatte. Doch Hellas hatte zum Relegationsauftakt gegen Dornheim nach einer 2:0-Führung nur 2:2 gespielt und muss nun nach zwei Jahren in die C-Liga absteigen. Dort geht es auch für Türkspor Raunheim weiter. Große Freude dagegen bei der SG II. Wie beim 2:2 im Vergleich mit Hellas und wie schon in der Runde, als sie sich in der C-Liga Süd nach einer schwachen ersten Saisonhälfte bis auf Platz drei vorgearbeitet hatte und damit die Relegation erreichte, „haben wir auch jetzt gegen Türkspor unsere Comeback-Qualitäten gezeigt“, hob Trainer Marc Schmitt voller Stolz auf seine Mannschaft hervor. „Denn das war trotz der vielen Tore nicht unser bestes Spiel. Wir sind Mitte der zweiten Halbzeit nach dem Gegentreffer zum 4:1 noch mal nervös geworden. Das hätte ja nicht gereicht. Aber dann hat unser A-Jugendlicher Emil Landau zum 5:1 getroffen. Und mit dem 6:1 von Silas Müller waren wir durch.“ Am Ende war der Jubel riesig. Mit den rund 80 mitgereisten Fans feierte die SG ausgelassen den Aufstieg.
Schmitt hob jedoch voller Respekt hervor: „Türkspor hat bis zum Schluss gekämpft.“ Auch wenn es nach drei Treffern von Christopher Kaiser, Oliver Gräff und Jonas Putzenlechner sowie einem Eigentor von Raunheim zur Pause schon 4:0 stand, gaben sich die Gastgeber nicht auf. „Wir waren bis zum 5:1 die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit“, fand Ismail Coskun, Spieler und Gründungsmitglied. Scheiterte Gökhan Akkus bei einem Strafstoß an SG-Keeper Michael Aurelio, gelang Tim Nwungang der Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es aber nicht. Doch kann Coskun mit seinem Team auf eine starke Saison als Vizemeister der C-Liga Nord zurückblicken.
Auch Hellas Rüsselsheim II geht dann kommende Runde in der C-Liga an den Start. Wie Trainer Orestis Tegos ankündigte, „wollen wir versuchen, direkt wieder aufzusteigen“.
Tore: 0:1 Kaiser (20.), 0:2 Naciri (23. ET), 0:3 Gräff (36 FE), 0:4 Putzenlechner (45.+3), 1:4 Nwungang (68.), 1:5 Landau (73.), 1:6 Müller (86.), 1:7 Langendorf (90.+5).