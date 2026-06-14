SG Dornheim II kehrt in die B-Liga zurück

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Durch den Kantersieg vor gut 150 Zuschauern fing sie die zweite Mannschaft von Hellas Rüsselsheim noch ab, die zuvor über Türkspor ebenfalls klar mit 5:1 dominiert hatte. Doch Hellas hatte zum Relegationsauftakt gegen Dornheim nach einer 2:0-Führung nur 2:2 gespielt und muss nun nach zwei Jahren in die C-Liga absteigen. Dort geht es auch für Türkspor Raunheim weiter. Große Freude dagegen bei der SG II. Wie beim 2:2 im Vergleich mit Hellas und wie schon in der Runde, als sie sich in der C-Liga Süd nach einer schwachen ersten Saisonhälfte bis auf Platz drei vorgearbeitet hatte und damit die Relegation erreichte, „haben wir auch jetzt gegen Türkspor unsere Comeback-Qualitäten gezeigt“, hob Trainer Marc Schmitt voller Stolz auf seine Mannschaft hervor. „Denn das war trotz der vielen Tore nicht unser bestes Spiel. Wir sind Mitte der zweiten Halbzeit nach dem Gegentreffer zum 4:1 noch mal nervös geworden. Das hätte ja nicht gereicht. Aber dann hat unser A-Jugendlicher Emil Landau zum 5:1 getroffen. Und mit dem 6:1 von Silas Müller waren wir durch.“ Am Ende war der Jubel riesig. Mit den rund 80 mitgereisten Fans feierte die SG ausgelassen den Aufstieg.