SG Dornach / Roßbach: Sauer rückt an die Seite von Leitl Der Kreisklassen-Tabellenführer startet mit einer veränderten Trainerkonstellation in die nächste Saison von Thomas Seidl · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Stefan Sauer (Mitte) und Armin Leitl (zweiter von rechts) werden die SG Dornach / Roßbach künftig gemeinsam coachen – Foto: Verein

Die SG Dornach / Roßbach ist auf dem besten Weg, den Aufstieg in die Kreisliga zu packen. Fünf Spieltage vor Schluss liegen die Schützlinge von Armin Leitl und Patrick Edenhofer komfortable sieben Punkte vor dem Rangzweiten SV Eintracht Oberdietfurt. Trotz der sportlich äußerst positiven Entwicklung kommt es ab Juni zu einer Umbesetzung auf der Kommandobrücke. Leitl, mit derzeit 18 Treffern Torjäger des Kreisliga-Anwärters, macht weiter - sein Spielertrainerpartner Edenhofer wird sich nach zwei Jahren verabschieden. Als Liniencoach konnten die SG-Verantwortlichen den Eichendorfer Stefan Sauer engagieren, der aktuell noch für die U17 des FC Dingolfing verantwortlich ist.

"Wir wollten bewusst einen Mann für die Linie, da man von außen einen ganz anderen Blickwinkel als auf dem Spielfeld hat. Stefan bringt eine große fachliche Expertise mit und ist obendrein ein Top-Typ", begründet Dornachs Abteilungsleiter Stefan Pleintinger die Entscheidung. Für den scheidenden Edenhofer findet der Funktionär nur lobende Worte: "Patrick hat großen Anteil an unserem sportlichen Aufschwung. Menschlich und sportlich können wir über ihn nur Positives sagen. Wir hoffen, dass wir ihm mit dem Aufstieg verabschieden können."





Stefan Sauer sammelte im Herrenbereich bereits Trainer-Erfahrung beim SC Aufhausen, bei dem er auch viele Jahre als Nachwuchscoach tätig war. Seit geraumer Zeit engagiert sich der 54-Jährige in der Jugendarbeit des FC Dingolfing. Geht es nach Stefan Pleintinger, wird der neue Chefanweiser eine Kreisliga-Mannschaft übernehmen dürfen: "Unsere Ausgangsposition ist hervorragend. Unser Restprogramm ist zwar knackig, aber die Mannschaft ist gut drauf, ist nach der Winterpause noch ungeschlagen und hat noch kein einziges Gegentor kassiert. Daher können wir mit breiter Brust in den Saisonendspurt gehen und werden alles daran setzen, Meister zu werden."