SG Dörlinbach/Schweighausen ist sehr gut in die Saison gekommen

Die Fußballer von der SG Dörlinbach/Schweighausen sind in der Kreisliga B gut in die neue Saison gestartet. Die Elf von Spielertrainer Aleksander Fries nimmt sich für die nächsten Monate viel vor.

Beim SV Dörlinbach wird am kommenden Sonntag Oktoberfest gefeiert. Während auf dem Sportplatz um 15 Uhr das Heimspiel der SG in der Kreisliga B gegen den SV Diersburg ausgetragen wird, gibt es im bayrisch dekorierten Sportheim bereits seit dem Vormittag einen Frühschoppen mit Weißwurst-Frühstück. Zudem warten frische Grillhähnchen und Livemusik auf Fußball-Anhänger und Gäste. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.