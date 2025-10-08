Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mittelfeldstratege und Spielertrainer bei der SG Dörlinbach/Schweighausen: Aleksander Fries (links) – Foto: Wolfgang Künstle
SG Dörlinbach/Schweighausen ist sehr gut in die Saison gekommen
Die SG Dörlinbach/Schweighausen will nach einem guten Saisonstart um einen Spitzenplatz kämpfen
Die Fußballer von der SG Dörlinbach/Schweighausen sind in der Kreisliga B gut in die neue Saison gestartet. Die Elf von Spielertrainer Aleksander Fries nimmt sich für die nächsten Monate viel vor.
Beim SV Dörlinbach wird am kommenden Sonntag Oktoberfest gefeiert. Während auf dem Sportplatz um 15 Uhr das Heimspiel der SG in der Kreisliga B gegen den SV Diersburg ausgetragen wird, gibt es im bayrisch dekorierten Sportheim bereits seit dem Vormittag einen Frühschoppen mit Weißwurst-Frühstück. Zudem warten frische Grillhähnchen und Livemusik auf Fußball-Anhänger und Gäste. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.