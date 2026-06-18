SG Dörlinbach/Schweighausen: Im Meisterkader stehen fünf Brüder-Paare

Die Fußballer der SG Dörlinbach/Schweighausen und ihr Anhang bejubeln den Gewinn der Meisterschaft. | Foto: Privat

Wer sich mit betagteren Kennern des Amateurfußballs in der Lahrer Umgebung unterhält, bekommt irgendwann auch Anekdoten über die einstige Rivalität der benachbarten Vereine aus Dörlinbach und Schweighausen erzählt. Es ist zwar schon ein paar Jahrzehnte her, aber damals war es noch gute Tradition, es einem jungen Dörlinbacher schwer zu machen, hatte er sich eine Schweighausenerin als Herzallerliebste auserkoren. Freilich galt für einen Schweighausener, der einer Dörlinbacherin den Hof machte, das Gleiche. Bei unvermeidbaren Fußballspielen zwischen den beiden Ortschaften soll es in dieser Atmosphäre nicht wenige Spieler gegeben haben, die sich konsequent weigerten, auch nur das Clubheim des Rivalen zu betreten. Lieber zog man sich schon daheim die Spielmontur an...

Weiterlesen: Im Kader des Kreisliga-B-Meisters SG Dörlinbach/Schweighausen stehen fünf Brüder-Paare (BZ-Plus)