SG Dörlinbach-Schweighausen schafft sich Raum im Abstiegskampf

Die Vorrunde in der Fußball-Kreisliga A ist beendet. Wirklich zufrieden sind aber die wenigsten Trainer aus der Region mit dem Verlauf, so stecken der SC Orschweier und der SC Kappel im Tabellenkeller fest, müssen um den Klassenverbleib zittern und sind vermutlich froh, dass nur noch ein Spieltag ansteht, ehe es in die Winterpause geht.

Etwas entspannter, aber über den bisherigen Saisonverlauf nicht wirklich begeistert, zeigt sich Jonathan Kalt, Trainer der SG Dörlinbach-Schweighausen nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen das Schlusslicht Orschweier. "Wir hatten uns drei Siege für die letzten vier Spiele vorgenommen, dass ist uns gelungen", so Kalt. Gegen Orschweier tat sich seine Mannschaft allerdings lange schwer, die erste Hälfte war ausgeglichen. "Der Tabellenstand trügt, Orschweier hat eine richtig gute Mannschaft, hätte auch führen können", so Kalt. Erst im zweiten Durchgang fand sein Team in den Rhythmus, Jürgen Singler traf zum 1:0 (56.). "Ärgerlich war, dass es uns nicht gelungen ist, früher den Sack zu zumachen, so mussten wir nochmal zittern, da Orschweier noch ein paar Chancen zum Ausgleich besaß", sagt Kalt. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit, als Mario Lauer zum 2:0 einnetzte.

Etwas die Tuchfühlung zur Spitze verloren hat der FV Ettenheim nach der 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den SC Lahr II. Vor dem Spieltag trennten beide Mannschafte drei Punkte, nun hat der FVE als Tabellendritter sechs Zähler Rückstand auf Rang zwei. "Die erste Halbzeit haben wir etwas verschlafen, daher war die 1:0-Führung für Lahr gar nicht unverdient", sagt FVE-Trainer Patrick Walz. Seine Halbzeitansprache fruchtete, schüttelte seine Spieler Wach und der FVE glich durch Marvin Weber aus (52.). Für Unmut sorgte bei Walz, dass eine Aktion gegen seine Stürmer Jan-Luca Schindler nur mit Gelb geahndet wurde. "Der Schiedsrichter hat eigentlich die ganze Zeit über top gepfiffen, da lag er aber definitiv daneben", so Walz. Ein Lahrer Verteidiger grätschte Schindler von hinten in die Beine und verhinderte so die mögliche 2:1-Führung der Gäste.

Auch den erneuten Führungstreffer der Lahrer (85.) sah Walz nicht als regelkonform an: "Torschütze Roman Bulgakov stand in der Situation drei Meter im Abseits", so Walz. Als die Ettenheimer öffneten und alles nach vorne warfen, gelang Michael Leptig noch das 3:1 für die Lahrer Reserve. Vier Stammspieler fehlten Walz am Sonntag in Lahr, daher ist er froh, dass nun nur noch ein Spieltag in ansteht. "Die Jungs brauchen die Erholung, dann greifen wir im Frühjahr neu an und versuchen dran zu bleiben. Vielleicht kommt es dann ja zum Entscheidungsspiel am letzten Spieltag."