SG DJK/FV Daxlanden gewinnt Auftaktspiel bei Knielingen II mit 4:2

Schiedsrichter Marijan Gagulic eröffnete die Begegnung um 15 Uhr auf dem kleinen und engen Platz der Knielinger. Schwüles Wetter und die Anspannung des ersten Spieltags sorgten zunächst bei beiden Mannschaften für einen fahrigen Beginn. Die Schlaucher waren in dieser Phase jedoch die aktivere und gefährlichere Mannschaft, tauchten häufiger im letzten Drittel auf, ohne dabei zu zwingenden hundertprozentigen Gelegenheiten zu kommen. Die Führung fiel trotzdem früh: In der 31. Minute zog Özen Can von außen eine Flanke scharf in den Sechzehner, wo der Ball unübersehbar an die Hand eines Knielinger Abwehrspielers sprang. Der Unparteiische entschied auf Elfmeter, Kapitän Sebastian Rutz ließ sich vom Torhüter nicht beeindrucken und verwandelte platziert zur Führung. Nur kurze Zeit später hätten die Daxlander sogar nachlegen können, als Marc Kinnbach im Strafraum klar von hinten zu Fall gebracht wurde. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Weiterspielen, was beim SGD für sichtlichen Unmut sorgte.

Die SG DJK/FV Daxlanden ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Bei VfB Knielingen II setzte sich der SGD am Ende mit 4:2 durch, musste sich den Sieg in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie aber hart erarbeiten.

Beeindrucken ließen sich die Gäste davon nicht. In der 40. Minute kombinierte sich der SGD über mehrere Stationen durchs Mittelfeld, ehe Christoph Kastier mit einem klugen Steckpass Lennard Ott in Szene setzte, der zum 0:2 einschob. Kurz vor dem Pausenpfiff leistete sich die Defensive der Schlaucher dann die einzige nennenswerte Unaufmerksamkeit der ersten Halbzeit: Im Zentrum blieb zu viel Raum, Knielingen bediente D. Schnetzke per Steckpass, der frei durch war und zum 1:2 einschob. Mit knapper Führung und einer insgesamt leicht überlegenen ersten Hälfte ging es für den SGD in die Kabine.

Nach dem Wiederanpfiff setzte sich das durchwachsene Bild zunächst fort, die Gastgeber fanden sogar noch etwas besser in die zweite Halbzeit und drängten die Daxlander für einige Minuten in die eigene Hälfte. Der SGD hielt dagegen und schlug in der 57. Minute erneut zu: Wieder war es Özen Can, der über außen stark auflegte, Cengiz Scheufele nahm den Ball clever mit und verwandelte ohne zu zögern zum 1:3. Anschließend übernahmen die Schlaucher wieder klar das Kommando und erspielten sich mehrere gute Gelegenheiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Der Knielinger Torhüter zeigte in dieser Phase seine beste Leistung und hielt seine Farben mit mehreren starken Paraden im Spiel.

Zwischen der 54. und 77. Minute reagierte der SGD mit vier Wechseln: Lätsch kam für Rayling, Hatwig für Ott, Burger für Kinnbach, ehe mit Marino auch für den bis dahin an zwei Treffern direkt beteiligten Can Schlussspurt eingeleitet wurde. Kurz darauf schlich sich noch einmal Nachlässigkeit in die Reihen der Gäste, als H. Winter am Sechzehnerrand zu viel Freiraum erhielt und aus der Distanz zum 2:3 traf. Der Schlussmann des SGD, Nils Roth, musste an diesem Nachmittag damit zweimal hinter sich greifen, beide Male jedoch ohne eigenes Verschulden, da beide Gegentreffer aus zwingenden Aktionen der Knielinger resultierten.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 84. Minute. Keine sieben Minuten nach seiner Einwechslung legte Rutz den Ball klasse quer in den Fünfmeterraum, wo der frisch eingewechselte Fabrizio Marino nur noch einschieben musste. Der Treffer zum 2:4 besiegelte den Auswärtssieg der Schlaucher. In der 88. Minute wurde auch Kapitän Rutz ausgewechselt und von Tim Geret ersetzt, nachdem er zuvor an zwei der vier Daxlander Treffer direkt beteiligt gewesen war.

Unterm Strich steht ein hart erkämpfter, lange offener, am Ende aber verdienter Auswärtssieg für die SG DJK/FV Daxlanden. Mit drei Punkten und einer Tordifferenz von plus zwei liegt der SGD nach dem ersten Spieltag auf Platz drei der Tabelle. Am kommenden Spieltag ist der SGD zu Hause gegen den FV Graben gefordert.