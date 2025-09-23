SG DJK/FV Daxlanden – FV Malsch 2:1 (1:0)

Daxlanden. Bei Regen auf dem Kunstrasen holte die SG DJK/FV Daxlanden den ersten Heimsieg der Saison – 2:1 gegen den punktgleichen FV Malsch. Grundlage waren eine sehr starke Anfangsphase und kühle Nerven vom Punkt.

Die SGD legte wuchtig los und setzte Malsch in den ersten 20 Minuten unter Druck. Die Führung war folgerichtig: Christoph Kastier steckte durch, Petar Čičak vollendete trocken zum 1:0 (19.). Danach fanden die Gäste besser in die Partie, die Pausenführung blieb aber verdient.

Nach dem Wechsel blieb es ausgeglichen. In der 54. Minute wurde Julian Widy im Strafraum gefoult; Čičak verwandelte den Elfmeter sicher zum 2:0. Malsch verkürzte durch Goran Dragojec nach einem Standard per Kopf auf 2:1 (70.). Die Schlussphase entwickelte sich zur Abwehrschlacht – Daxlanden verteidigte konsequent und brachte den Vorsprung konzentriert über die Zeit.

Fazit

Reifer Auftritt mit klaren Momenten in beiden Strafräumen: Dank starker Anfangsphase, einem sicheren Čičak-Doppelpack (Tor + Elfmeter) und stabiler Defensivarbeit in der Endphase steht ein verdienter 2:1-Heimsieg – insgesamt Saisonsieg Nummer drei.

Spieldaten

Tore: 1:0 Čičak (19., Kastier), 2:0 Čičak (54., FE; gefoult Widy), 2:1 Dragojec (70., Kopfball/Standard)