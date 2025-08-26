SG DJK/FV Daxlanden – FC Busenbach 1:4 (1:1)

Daxlanden. Bei spätsommerlichen Bedingungen erlebte die SG DJK/FV Daxlanden einen bitteren Heimauftakt. Nach dem spielfreien ersten Spieltag traf die SGD auf den Aufsteiger FC Busenbach, der zum Start Forchheim 4:0 bezwungen hatte – und auch in Daxlanden seine Offensivqualität bestätigte.

Busenbach erwischte den klar besseren Start. Um Kapitän Raphael App rochierten die Offensivspieler flexibel, suchten konsequent die Tiefe und erspielten sich früh mehrere Möglichkeiten. Tim Dannenmaier hielt die Hausherren mit zwei starken Paraden im Spiel, ehe Simon Maier die Gäste in der 11. Minute in Führung brachte (0:1).

Die Antwort kam prompt – und mit etwas Glück: Jan Malsam verwandelte einen direkten Freistoß zum Ausgleich (17.). Der Ball war nicht sonderlich platziert, rutschte dem Gästetorhüter jedoch durch die Beine – 1:1. In der Folge wurde die Partie ausgeglichener. Die größte Chance bis zur Pause hatte erneut Busenbach, als App durch war – Tim Geret rettete in letzter Sekunde. Mit etwas Fortune aus Daxlander Sicht ging es 1:1 in die Kabinen.

Zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich zunächst ein offenes Spiel. Dann die Schlüsselszene: Gelb-Rot gegen Jan Malsam (57.). Unmittelbar danach reagierte die Daxlander Bank mit einem Doppelwechsel, um die Statik zu stabilisieren. In Unterzahl verteidigte die SGD lange leidenschaftlich, Entlastung blieb jedoch rar. Klare Chancen der Gäste blieben zunächst aus – bis ein Standard die Partie kippte: Dominik Bauer traf in der 83. Minute zum 1:2.

Die Gastgeber warfen in der Schlussphase alles nach vorn und liefen in zwei schnelle Gegentreffer: Raphael App stellte per Konter auf 1:3 (88.), Nino Aleksic erhöhte nach einer Unkonzentriertheit sofort auf 1:4 (89.). Trotz großem Aufwand und mehr als einer halben Stunde in Unterzahl blieben Punkte im August-Klingler-Stadion verwehrt.

Fazit

Daxlanden hielt lange mit großer Einsatzbereitschaft dagegen und konnte die Partie bis in die Schlussphase offenhalten. Ausschlaggebend waren am Ende die Unterzahl, der Gegentreffer nach ruhendem Ball und die zwei späten Nackenschläge. Positiv: Dannenmaier hielt die Mannschaft mit wichtigen Paraden im Spiel; über weite Strecken wurde in Unterzahl auf Augenhöhe verteidigt – umso ärgerlicher das Ergebnis.

Ausblick: Am kommenden Sonntag gastiert die SGD beim TSV Auerbach. Dort soll der Einsatz aus der zweiten Halbzeit in Zählbares umgemünzt werden.