SG DJK/FV Daxlanden – ASC Grünwettersbach 2:4 (2:1)

Daxlanden. Bei warmem, sonnigem Spätsommerwetter kassierte die SG DJK/FV Daxlanden gegen den weiterhin ungeschlagenen ASC Grünwettersbach eine bittere Heimniederlage. Ohne den angeschlagenen Innenverteidiger Daniel Schwarz und Flügelspieler Giovanni Bruno Gallo wollte die SGD nach dem Sieg in Auerbach nachlegen – auch im besonderen Duell mit Ex-Trainer Balligh Karrouchy.

Grünwettersbach erwischte den deutlich besseren Start: Die SGD fand zunächst weder Ordnung noch Zugriff in den Zweikämpfen, der ASC kam früh zu mehreren Abschlüssen. Folgerichtig die Führung durch M. Philipoff (23.).

Daxlanden antwortete: Über Sebastian Rutz und Jan Malsam lief der Angriff sauber durch das Zentrum, den Dario Serdarusic letztendlich zum 1:1 (28.) abschloss. Kurz darauf konterten die Gäste nach einer Daxlander Ecke und erhielten einen Strafstoß; Tim Dannenmaier parierte stark (37.). In der Nachspielzeit setzte die SGD den Punch vor der Pause: Ein langer Ball von Jannis Burger auf Devin Hansmann, der bis zur Grundlinie durchbrach und flach an den zweiten Pfosten legte – Cengiz Scheufele drückte zum 2:1 (45+ ) ein.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Daxlanden zunächst tonangebend. In der 65. Minute lief Rutz nach Steckpass von Malsam frei in den Strafraum, kam im Abschlussmoment nach einem Bodycheck ins Straucheln, der Ball flog über das Tor – aus SGD-Sicht eine strittige Szene, der Schiedsrichter entschied auf Abstoß. Rutz verletzte sich bei der Aktion am Oberarm schwer und musste vom Rettungswagen abgeholt werden. Gute Besserung!

Die langen Unterbrechungen und die Umstellungen spielten anschließend dem ASC in die Karten, der personell nachlegen konnte. Wieder war es Philipoff, der den Ausgleich besorgte (2:2, 72.). In der ausgedehnten Nachspielzeit drehte der ASC-Stürmer die Partie mit einem Doppelpack – 2:3 (90.+3) und 2:4 (90.+5). Der SGD fehlte in dieser Phase oft die letzte Konsequenz in den Zweikämpfen; die Gäste nutzten die Räume konsequent.

Fazit

Eine Partie mit zwei Gesichtern: starkes Comeback und erkämpfte Pausenführung der SGD – danach brachte die verletzungsbedingte Zäsur die Statik ins Wanken. Grünwettersbach blieb geduldig und entschied das Spiel spät. Für Daxlanden bleibt die Erkenntnis: Über weite Strecken konkurrenzfähig, aber mit zu vielen offenen Momenten in den entscheidenden Szenen.

Ausblick: Am kommenden Sonntag geht’s zum Aufsteiger SSV Ettlingen. Die Hausherren warten noch auf ihre ersten Punkte – für die SGD ein wegweisendes Spiel, um schnell wieder zu punkten und nicht früh in den Tabellenkeller gezogen zu werden.