SG DJK Schernfeld / Workerszell - SG Auernheim / Wettelsheim II

Zum Abschluss der Hinrunde kam es auf dem Workerszeller Sportplatz nochmal zu einem Duell zweier Spielgemeinschaften.
Bei böigem Wind kam die Heimelf mit Rückenwind besser in die Partie, eine erste gute Chance gab es nach 12 Minuten bei einem Freistoß vom Strafraumeck. Gästetorhüter Gabsa war aber zur Stelle und wehrte den platzierten Ball zur Ecke ab und auch die anschließende Hereingabe köpfte der aufgerückte Kapitän Andreas Simon über das Tor.
Kurz darauf auch die erste Torannäherung der Gäste, eine scharfe Hereingabe von Sebastian Zäh faustete Bastian Biehler im Tor der Heimelf jedoch souverän weg. Anschließend passierte vor den Toren wenig, aufgrund der widrigen Wind- und Platzverhältnisse kam kaum nennenswerter Spielfluss zustande. Die Heimelf blieb durch zahlreiche Standards von Maximilian Nieberle stets gefährlich, konnte aus diesen bis zur Halbzeit jedoch kein Kapital schlagen und die Gäste blieben stets in Ansätzen stecken. Somit ging es mit einem unspektakulären und gerechten 0:0 in die Pause.
Aus dieser kamen dann die Gäste nun ihrerseits mit Rückenwind etwas besser, die erste Chance nach 57. Minuten hatten aber nach einem Standard wiederum die Platzherren. Dieses mal machte es der wieder einmal aufgerückte Innenverteidiger Andreas Simon besser und köpfte die Ecke recht unbedrängt zur Führung ein.
Nun mussten die Gäste kommen und glichen kurz darauf auch gleich wieder aus, nach einem sehenswerter Angriff war Marc Haselmayer frei durch und schloss stramm ab, der Ball klatschte jedoch an die Latte. Den Abpraller verwertete dann der mitgelaufene Julian
Wölfel per Kopf ins leere Tor.
Danach gab es wieder viel Kampf und zahlreiche Standards und so sollte ein solcher auch das Spiel kurz vor Schluss entscheiden. Wieder war es eine Ecke für die Hausherren, der Ball flog von Linus Daum abgeschlossen noch über den zur Klärung versuchenden Verteidiger Lukas Leeg und dadurch ins Tor der Gäste.
Dies sollte zugleich der Siegtreffer der Heimelf sein, die anschließende Schlussoffensive der Gäste brachte nichts mehr ein und somit blieben die drei Punkte nach einem eher unansehnlichen Kampfspiel in Workerszell. Die Gäste hatten sich aus kämpferischer Sicht nichts vorzuwerfen, jedoch fehlten an diesem Tag einfach die Mittel um die Standards in der Defensive zu verteidigen und in der Offensive um wirklich gefährlich zu werden.
Somit schließt man die Hinrunde im gesicherten Mittelfeld auf Platz sechs
und als aktuelle beste von vier zweiten Mannschaften in der A-Klasse Süd ab.
MS