SG DJK Schernfeld / Workerszell - SG Auernheim / Wettelsheim II Verlinkte Inhalte AK Süd SG Workerszell SG Wettelsheim II

Zum Abschluss der Hinrunde kam es auf dem Workerszeller Sportplatz nochmal zu einem Duell zweier Spielgemeinschaften. Bei böigem Wind kam die Heimelf mit Rückenwind besser in die Partie, eine erste gute Chance gab es nach 12 Minuten bei einem Freistoß vom Strafraumeck. Gästetorhüter Gabsa war aber zur Stelle und wehrte den platzierten Ball zur Ecke ab und auch die anschließende Hereingabe köpfte der aufgerückte Kapitän Andreas Simon über das Tor.



Kurz darauf auch die erste Torannäherung der Gäste, eine scharfe Hereingabe von Sebastian Zäh faustete Bastian Biehler im Tor der Heimelf jedoch souverän weg. Anschließend passierte vor den Toren wenig, aufgrund der widrigen Wind- und Platzverhältnisse kam kaum nennenswerter Spielfluss zustande. Die Heimelf blieb durch zahlreiche Standards von Maximilian Nieberle stets gefährlich, konnte aus diesen bis zur Halbzeit jedoch kein Kapital schlagen und die Gäste blieben stets in Ansätzen stecken. Somit ging es mit einem unspektakulären und gerechten 0:0 in die Pause.

Aus dieser kamen dann die Gäste nun ihrerseits mit Rückenwind etwas besser, die erste Chance nach 57. Minuten hatten aber nach einem Standard wiederum die Platzherren. Dieses mal machte es der wieder einmal aufgerückte Innenverteidiger Andreas Simon besser und köpfte die Ecke recht unbedrängt zur Führung ein.