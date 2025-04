SG Dittlofrod/Körnbach verpflichtet Marlon Weitz vom SV Steinbach

Weitz ist in der Kreisoberliga Nord wahrlich kein Unbekannter: In seiner ersten Seniorensaison bei der FSG Hohenroda krönte er sich 2021/22 bereits zum Torschützenkönig der Kreisoberliga Nord mit 23 Toren in 22 Spielen und netzte im Folgejahr erneut 23 Mal ein, um daraufhin den Schritt zum SV Steinbach zu wagen. Dort stand Weitz bis heute in 38 Hessenligaspielen auf dem Rasen und erzielte drei Tore – wenn auch meist als Joker. Nun folgt der Schritt zum aktuellen Tabellenzweiten der Kreisoberliga Nord, der sich noch mitten im Kampf um die Relegation zur Gruppenliga befindet.

„Wir sehen unseren aktuellen Kader bereits jetzt nahezu optimal für die kommende Saison aufgestellt und wollten uns lediglich punktuell qualitativ verstärken. Das ist uns mit Marlon hervorragend gelungen“, freut sich die sportliche Leitung der SG Dittlofrod/Körnbach über die Verpflichtung: „Einige unserer Offensivspieler stehen berufs- und studienbedingt unregelmäßig zur Verfügung. Mit Marlon können wir daher nun eine echte Wunschlösung präsentieren“, heißt es weiter: „Dass sich ein Spieler wie er, trotz höherklassiger Möglichkeiten, für uns entscheidet, spricht für den Weg, den die SG Dittlofrod/Körnbach in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat.“

Weitz ist 23 Jahre jung, aktuell wohnhaft in Burghaun und passe bestens ins Konzept des Nord-Kreisoberligisten, jungen Spielern aus der Region eine Plattform in einer toll harmonierenden Mannschaft zu bieten und zu ihrer sportlichen Entwicklung beizutragen. Passend dazu hatte das Trainerteam um Jürgen Pomnitz und Rene Tulke zu Jahresbeginn ebenfalls frühzeitig seine Zusage gegeben.