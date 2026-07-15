SG Dittlofrod/Körnbach für außergewöhnliche Geste ausgezeichnet Fairness vor Punkten von red · Heute, 09:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Dittlofrod/Körnbach

Der Meister der Kreisoberliga Fulda-Nord erhält nachträglich den Fair-Play-Preis des Monats Mai. Trainer Marko Karamatic und seine Mannschaft stellten sportliche Werte über den möglichen Titelgewinn.

Die SG Dittlofrod/Körnbach ist vom Hessischen Fußball-Verband (HFV) nachträglich als Fair-Play-Sieger des Monats Mai ausgezeichnet worden. Kreisfußballwart Erhard Zink überreichte dem Meister der Kreisoberliga Fulda-Nord am Freitagabend im Rahmen des Testspiels gegen die SG Rückers (3:1) die Fair-Play-Urkunde sowie weitere Präsente der DFB-Initiative „Fair ist mehr“ und sprach die Glückwünsche des Verbandes aus. Ausgezeichnet wurde eine bemerkenswerte Szene aus dem Meisterschaftsrennen. Am 10. Mai unterlag die SGDK im Derby der SG Eiterfeld/Leimbach II mit 4:5. In der Schlussphase lag Dittlofrod/Körnbach mit 3:4 zurück, ehe nach einem Missverständnis der 4:4-Ausgleich fiel. Zuvor hatte Eiterfeld/Leimbach II den Ball wegen einer Verletzung ins Seitenaus gespielt. Zwar erhielt die Mannschaft den Ball per Einwurf zurück, zögerte jedoch zunächst, den Ballbesitz wieder aufzunehmen. In dieser Situation erzielte die SGDK den Ausgleich, was auf dem Platz für Tumulte sorgte.