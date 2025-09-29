SG Disibodenberg gewinnt Kerwespiel gegen Sponheim klar und klettert

Und weggezogen: Die SG Disibodenberg (blaue Trikots), hier im Testspiel gegen die SG MMM, zog am VfL Sponheim in der Tabelle vorbei und konnte hernach die eigene Kerwe genießen. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Bad Kreuznach. Am Samstag eröffnete der FSV Bretzenheim den Spieltag und gewann bei der letztplatzierten SG Nordpfalz II deutlich mit 9:1. Ebenfalls klar gestaltete der FSV Rehborn sein Auswärtsspiel beim FSV Reiffelbach/Roth, das mit einem souveränen 4:0-Sieg endete. Einen ungefährdeten Heimsieg fuhr auch der TSV Langenlonsheim ein, der die SG Rheinhessen mit 5:0 bezwang. Torhungrig zeigte sich zudem die SG Disibodenberg, die den VfL Sponheim mit 7:1 im Kerwespiel überrollte und damit den dritten Tabellenrang einnahm. Am Sonntag behielt der FC Schmittweiler/Callbach II in einer spannenden Begegnung knapp mit 3:2 gegen den TuS Gangloff die Oberhand. Keine Punkte gab es hingegen für den FC Bad Sobernheim II, der sich zu Hause der SG Waldlaubersheim/Gutenberg mit 0:4 geschlagen geben musste. Für einen erfolgreichen Abschluss des Spieltages sorgten die FV Kreuznacher Kickers, die den TSV Hargesheim II mit 4:1 besiegten und ihre Heimstärke erneut unter Beweis stellten.

