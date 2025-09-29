SG Disibodenberg gewinnt Kerwespiel gegen Sponheim klar und klettert

Bad Kreuznach. Am Samstag eröffnete der FSV Bretzenheim den Spieltag und gewann bei der letztplatzierten SG Nordpfalz II deutlich mit 9:1. Ebenfalls klar gestaltete der FSV Rehborn sein Auswärtsspiel beim FSV Reiffelbach/Roth, das mit einem souveränen 4:0-Sieg endete. Einen ungefährdeten Heimsieg fuhr auch der TSV Langenlonsheim ein, der die SG Rheinhessen mit 5:0 bezwang. Torhungrig zeigte sich zudem die SG Disibodenberg, die den VfL Sponheim mit 7:1 im Kerwespiel überrollte und damit den dritten Tabellenrang einnahm.
Am Sonntag behielt der FC Schmittweiler/Callbach II in einer spannenden Begegnung knapp mit 3:2 gegen den TuS Gangloff die Oberhand. Keine Punkte gab es hingegen für den FC Bad Sobernheim II, der sich zu Hause der SG Waldlaubersheim/Gutenberg mit 0:4 geschlagen geben musste. Für einen erfolgreichen Abschluss des Spieltages sorgten die FV Kreuznacher Kickers, die den TSV Hargesheim II mit 4:1 besiegten und ihre Heimstärke erneut unter Beweis stellten.
Die SG Disibodenberg hat das Spitzenspiel der B-Klasse eindrucksvoll für sich entschieden und den VfL Sponheim mit 7:1 vom Platz gefegt. Vor rund 200 Zuschauern in Odernheim entwickelte sich am Kerwewochenende in Odernheim ein stimmungsvolles Duell, das die Gastgeber dank geduldigem und spielerisch sauberem Fußball früh auf ihre Seite zogen. Bereits nach 16 Minuten stellte Maximilian Höhn auf 1:0, ehe er kurz vor der Pause vom einzigen individuellen Patzer des VfL-Schlussmanns profitierte. Der Ball rutschte beim 2:0 durch Höhn dem etatmäßigen Feldspieler Robin Reinhardt im Tor der Gäste unglücklich durch die Beine (39.). „Kein Vorwurf an den ihn, er ist ja eigentlich auch Feldspieler, aber das passiert mal. Für uns war das natürlich ein Geschenk“, erklärte SG-Trainer Tim Kreuscher nach der Partie.
Die Sponheimer gaben sich jedoch nicht kampflos geschlagen. Nach dem Seitenwechsel kamen sie per Foulelfmeter durch Murat Ueyduel zum 2:1-Anschluss (55.) und sorgten kurzzeitig für Spannung. „In dieser zehnminütigen Phase nach dem Gegentor waren wir nicht ganz so stabil“, sagte Kreuscher, der ansonsten mit dem Auftritt seiner Mannschaft hochzufrieden war. Jonas Schumacher traf binnen zwei Minuten doppelt (68./70.) und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. In der Schlussphase rollte die Angriffsmaschine der SG noch einmal an. Lukas Schäfer (79.), Manuel Kerch (86.) und Juri Blank (87.) erhöhten auf 7:1 und sorgten damit für ein letztlich klares Ergebnis. „Jeder Treffer war sauber vorbereitet, das war genau die Art von Auftritt, die wir uns vorgestellt hatten“, resümierte Kreuscher., der hinterherschob: „Und das Spiel lieferte den perfekten Auftakt, um den Abend gemeinsam bei der Kerwe in Odernheim zu feiern."
Sportlich untermauerte die SG mit diesem Kantersieg ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel. „Wir sind in der Spitzengruppe dabei. Wenn das bis Saisonende so bleibt, unterschreibe ich das sofort. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die sich noch weiter entwickeln kann und auch soll“, blickte Kreuscher optimistisch voraus.
Der Spielfilm: 1:0 Höhn (16.), 2:0 Höhn (39.), 2:1 Ueyduel (55. Foulelfmeter), 3:1 Schumacher (68.), 4:1 Schumacher (70.), 5:1 Schäfer (79.), 6:1 Kerch (86.), 7:1 Blank (87.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 von der Weiden (7.), 0:2 Jakubowski (17.), 0:3 Bischof (25.), 0:4 Wolf (33.), 0:5 Bischof (41.), 0:6 Jakubowski (48.), 0:7 Jakubowski (53.), 0:8 Bischof (66.), 1:8 Reinhard (73.), 1:9 Helbing (75.)
Tore: 0:1 Münz (1.), 0:2 Münz (31.), 0:3 Münz (84.), 0:4 Münz (85.)
Tore: 1:0 Wingenter (2.), 2:0 Graffe (9.), 3:0 Spanier (37.), 4:0 Spanier (39.), 5:0 Graffe (54.)
Tore: 1:0 Maurer (4.), 1:1 Rahn (10.), 1:2 Rahn (48.), 2:2 Bachmann (66.), 3:2 Frenger (78.)
Tore: 0:1 Dressler (3.), 0:2 Meuser (32.), 0:3 Schön (48.), 0:4 Schön (61.)
Tore: 1:0 Armbrüster (35.), 1:1 Kihm (42.), 2:1 Avdo (57.), 3:1 Armbrüster (68.), 4:1 Avdo (90.+4)