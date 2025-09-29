 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Und weggezogen: Die SG Disibodenberg (blaue Trikots), hier im Testspiel gegen die SG MMM, zog am VfL Sponheim in der Tabelle vorbei und konnte hernach die eigene Kerwe genießen.
Und weggezogen: Die SG Disibodenberg (blaue Trikots), hier im Testspiel gegen die SG MMM, zog am VfL Sponheim in der Tabelle vorbei und konnte hernach die eigene Kerwe genießen. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

SG Disibodenberg gewinnt Kerwespiel gegen Sponheim klar und klettert

Rückblick auf den 9. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach II: 7:1 für die SGD an der Kerwe +++ Gangloff verliert knapp, ansonsten viele eindeutige Ergebnisse

Verlinkte Inhalte

B-Klasse Kreuznach II
TSV Langenlonsheim
SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III
FSV Rehborn
FC Schmittweiler/Callbach II

Bad Kreuznach. Am Samstag eröffnete der FSV Bretzenheim den Spieltag und gewann bei der letztplatzierten SG Nordpfalz II deutlich mit 9:1. Ebenfalls klar gestaltete der FSV Rehborn sein Auswärtsspiel beim FSV Reiffelbach/Roth, das mit einem souveränen 4:0-Sieg endete. Einen ungefährdeten Heimsieg fuhr auch der TSV Langenlonsheim ein, der die SG Rheinhessen mit 5:0 bezwang. Torhungrig zeigte sich zudem die SG Disibodenberg, die den VfL Sponheim mit 7:1 im Kerwespiel überrollte und damit den dritten Tabellenrang einnahm.

Am Sonntag behielt der FC Schmittweiler/Callbach II in einer spannenden Begegnung knapp mit 3:2 gegen den TuS Gangloff die Oberhand. Keine Punkte gab es hingegen für den FC Bad Sobernheim II, der sich zu Hause der SG Waldlaubersheim/Gutenberg mit 0:4 geschlagen geben musste. Für einen erfolgreichen Abschluss des Spieltages sorgten die FV Kreuznacher Kickers, die den TSV Hargesheim II mit 4:1 besiegten und ihre Heimstärke erneut unter Beweis stellten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Sa., 27.09.2025, 17:00 Uhr
SG Disibodenberg
SG DisibodenbergSG Disibodenberg
VfL Sponheim
VfL SponheimVfL Sponheim
7
1
Abpfiff

Die SG Disibodenberg hat das Spitzenspiel der B-Klasse eindrucksvoll für sich entschieden und den VfL Sponheim mit 7:1 vom Platz gefegt. Vor rund 200 Zuschauern in Odernheim entwickelte sich am Kerwewochenende in Odernheim ein stimmungsvolles Duell, das die Gastgeber dank geduldigem und spielerisch sauberem Fußball früh auf ihre Seite zogen. Bereits nach 16 Minuten stellte Maximilian Höhn auf 1:0, ehe er kurz vor der Pause vom einzigen individuellen Patzer des VfL-Schlussmanns profitierte. Der Ball rutschte beim 2:0 durch Höhn dem etatmäßigen Feldspieler Robin Reinhardt im Tor der Gäste unglücklich durch die Beine (39.). „Kein Vorwurf an den ihn, er ist ja eigentlich auch Feldspieler, aber das passiert mal. Für uns war das natürlich ein Geschenk“, erklärte SG-Trainer Tim Kreuscher nach der Partie.

Die Sponheimer gaben sich jedoch nicht kampflos geschlagen. Nach dem Seitenwechsel kamen sie per Foulelfmeter durch Murat Ueyduel zum 2:1-Anschluss (55.) und sorgten kurzzeitig für Spannung. „In dieser zehnminütigen Phase nach dem Gegentor waren wir nicht ganz so stabil“, sagte Kreuscher, der ansonsten mit dem Auftritt seiner Mannschaft hochzufrieden war. Jonas Schumacher traf binnen zwei Minuten doppelt (68./70.) und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. In der Schlussphase rollte die Angriffsmaschine der SG noch einmal an. Lukas Schäfer (79.), Manuel Kerch (86.) und Juri Blank (87.) erhöhten auf 7:1 und sorgten damit für ein letztlich klares Ergebnis. „Jeder Treffer war sauber vorbereitet, das war genau die Art von Auftritt, die wir uns vorgestellt hatten“, resümierte Kreuscher., der hinterherschob: „Und das Spiel lieferte den perfekten Auftakt, um den Abend gemeinsam bei der Kerwe in Odernheim zu feiern."

Sportlich untermauerte die SG mit diesem Kantersieg ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel. „Wir sind in der Spitzengruppe dabei. Wenn das bis Saisonende so bleibt, unterschreibe ich das sofort. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die sich noch weiter entwickeln kann und auch soll“, blickte Kreuscher optimistisch voraus.

Der Spielfilm: 1:0 Höhn (16.), 2:0 Höhn (39.), 2:1 Ueyduel (55. Foulelfmeter), 3:1 Schumacher (68.), 4:1 Schumacher (70.), 5:1 Schäfer (79.), 6:1 Kerch (86.), 7:1 Blank (87.)

Die weiteren Partien im Steno:

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SG Nordpfalz
SG NordpfalzSG Nordpfalz II
FSV Bretzenheim
FSV BretzenheimFSV Bretzenheim
1
9
Abpfiff

Tore: 0:1 von der Weiden (7.), 0:2 Jakubowski (17.), 0:3 Bischof (25.), 0:4 Wolf (33.), 0:5 Bischof (41.), 0:6 Jakubowski (48.), 0:7 Jakubowski (53.), 0:8 Bischof (66.), 1:8 Reinhard (73.), 1:9 Helbing (75.)

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr
FSV Reiffelbach/Roth
FSV Reiffelbach/RothReiffelbach
FSV 1928 Rehborn
FSV 1928 RehbornFSV Rehborn
0
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Münz (1.), 0:2 Münz (31.), 0:3 Münz (84.), 0:4 Münz (85.)

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Langenlonsheim
TSV LangenlonsheimTSV Langenlonsheim
SG Rheinhessen
SG RheinhessenSG Rheinhessen
5
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Wingenter (2.), 2:0 Graffe (9.), 3:0 Spanier (37.), 4:0 Spanier (39.), 5:0 Graffe (54.)

Gestern, 13:00 Uhr
FC Schmittweiler/Callbach
FC Schmittweiler/CallbachFC Schmittweiler/Callbach II
TuS Gangloff
TuS GangloffTuS Gangloff
3
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Maurer (4.), 1:1 Rahn (10.), 1:2 Rahn (48.), 2:2 Bachmann (66.), 3:2 Frenger (78.)

Gestern, 15:00 Uhr
FC Bad Sobernheim
FC Bad Sobernheim FC Bad Sobernheim  II
SG Waldlaubersheim/Gutenberg
SG Waldlaubersheim/GutenbergSG Waldlaubersheim/Gutenberg
0
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Dressler (3.), 0:2 Meuser (32.), 0:3 Schön (48.), 0:4 Schön (61.)

Gestern, 15:00 Uhr
FV Kreuznacher Kickers
FV Kreuznacher KickersFV Kreuznacher Kickers
TSV Hargesheim
TSV HargesheimHargesheim II
4
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Armbrüster (35.), 1:1 Kihm (42.), 2:1 Avdo (57.), 3:1 Armbrüster (68.), 4:1 Avdo (90.+4)

Aufrufe: 029.9.2025, 18:30 Uhr
Max SchäferAutor