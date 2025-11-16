SG Di/Na/Tro erhält zwei Punkte Abzug

Die SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth ist in der Kreisoberliga Schwalm-Eder mit einem Abzug von zwei Punkten belegt worden. Grund dafür ist die Nichterfüllung des sogenannten Schiedsrichter-Pflichtsolls, das der Hessische Fußball-Verband (HFV) für alle Vereine verbindlich vorgibt.

Jeder Klub muss eine bestimmte Anzahl an aktiven Schiedsrichtern oder Schiedsrichtereinsätzen nachweisen. Da die SG Di/Na/Tro dieses Soll in der abgelaufenen Überprüfungsperiode nicht erfüllen konnte, wurde der Punktabzug gemäß HFV-Spielordnung verhängt. Die Korrektur ist bereits in den offiziellen Tabellen eingepflegt.

Sportlich verschärft der Abzug die ohnehin trostlose Lage in der Kreisoberliga, in der die SG bisher ohne jeglichen Punktgewinn am Tabellenende steht.

Der HFV betont, dass das Schiedsrichter-Pflichtsoll ein wichtiges Instrument sei, um den Spielbetrieb im Amateurbereich langfristig zu sichern.