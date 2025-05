SG Diepholz zittert sich in die nächste Pokalrunde

Die Gastgeber aus der 1. Kreisklasse starteten mutig – und belohnten sich früh: Hannes Göbel brachte den SV Dickel bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Diepholz tat sich schwer, biss sich aber ins Spiel zurück und glich in der 78. Minute durch Rares-Adrian Ruja aus. Als dann Marcel Diener in der 83. Minute erneut für Dickel traf, sah alles nach einer Überraschung aus – doch Mazlum Sünün hielt die SG mit dem 2:2-Ausgleich (88.) im Spiel.