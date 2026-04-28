SG Diepholz verpflichtet Mittelstürmer Eike Feldhaus

– Foto: SG Diepholz

Die SG Diepholz hat zur kommenden Saison die Verpflichtung von Eike Feldhaus bekanntgegeben. Der Mittelstürmer wechselt vom SV Barver an den Mühlenkamp und bringt eine bemerkenswerte Torquote mit: In den vergangenen drei Spielzeiten erzielte Feldhaus insgesamt 74 Pflichtspieltreffer.

Mit diesem Profil reagiert der Verein gezielt auf den Bedarf im Angriffszentrum. Feldhaus gilt als klassischer Strafraumstürmer, der neben seiner Abschlussstärke auch durch Einsatzbereitschaft auffällt.

Entsprechend konkret formuliert es Oliver Marcordes, der im Neuzugang den gesuchten Spielertyp erkennt: „Eike bringt eine Top-Einstellung mit und weiß genau, wo das Tor steht, genau diesen Stürmertypen haben wir gesucht. Er ist eine riesige Verstärkung für uns.“