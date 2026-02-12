SG Diepholz verpflichtet Alexander Quante

– Foto: SG Diepholz

Die SG Diepholz aus der Kreisliga Diepholz treibt die Planungen für die kommende Saison voran und vermeldet einen weiteren Zugang. Mit Alexander Quante schließt sich ein erfahrener Mittelfeldspieler dem Team an. Er wechselt vom TuS St. Hülfe-Heede/Drebber/Diepholz II zur SG.

Trainer Oliver Marcordes kennt den Neuzugang seit vielen Jahren. „Ich verfolge Alex bereits seit vielen Jahren in seiner Entwicklung als Spieler. Seine fußballerischen Qualitäten reichen ohne Zweifel für die Bezirksliga. Ich bin überzeugt, dass er uns sportlich wie auch charakterlich deutlich verstärken wird“, erklärt Marcordes.

Quante wird die laufende Saison noch bei seinem aktuellen Verein beenden und anschließend zur SG Diepholz stoßen.