SG Diepholz unterliegt in Mörsen nach Platzverweis Früher Rückstand und Unterzahl bremsen Aufholjagd – Gastgeber nutzen Konter eiskalt von red · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Nach frühem Rückstand und einer Roten Karte in der zweiten Halbzeit verliert die SG Diepholz beim SV Mörsen-Scharrendorf mit 0:3. Trotz eigener Chancen bleibt ein Torerfolg aus.

Die Auswärtspartie beim SV Mörsen-Scharrendorf begann für die SG Diepholz mit einer frühen Gelegenheit: Bereits in der 7. Minute traf Jason Gazenbiller den Pfosten. Im direkten Gegenzug folgte jedoch der Rückschlag – nach einer Ecke erzielten die Gastgeber per Kopfball die 1:0-Führung (8.). In der Folge übernahm Mörsen die Spielkontrolle und zeigte sich zunächst überlegen. Nach dem Seitenwechsel kam die SG Diepholz besser in die Partie und erarbeitete sich mehrere Torchancen. Die Aufholbemühungen erhielten jedoch einen entscheidenden Dämpfer, als Marian Wagner in der 58. Minute nach einem Wortwechsel die Rote Karte sah.