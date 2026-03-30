SG Diepholz unterliegt in Mörsen nach Platzverweis

Nach frühem Rückstand und einer Roten Karte in der zweiten Halbzeit verliert die SG Diepholz beim SV Mörsen-Scharrendorf mit 0:3. Trotz eigener Chancen bleibt ein Torerfolg aus.
Die Auswärtspartie beim SV Mörsen-Scharrendorf begann für die SG Diepholz mit einer frühen Gelegenheit: Bereits in der 7. Minute traf Jason Gazenbiller den Pfosten. Im direkten Gegenzug folgte jedoch der Rückschlag – nach einer Ecke erzielten die Gastgeber per Kopfball die 1:0-Führung (8.). In der Folge übernahm Mörsen die Spielkontrolle und zeigte sich zunächst überlegen.
Nach dem Seitenwechsel kam die SG Diepholz besser in die Partie und erarbeitete sich mehrere Torchancen. Die Aufholbemühungen erhielten jedoch einen entscheidenden Dämpfer, als Marian Wagner in der 58. Minute nach einem Wortwechsel die Rote Karte sah.
Trotz Unterzahl gelang es der SG Diepholz weiterhin, Offensivaktionen zu kreieren, ein Treffer blieb jedoch aus. In der Schlussphase erhöhte die Mannschaft nochmals den Druck, lief dabei jedoch in Konter der Gastgeber. Mörsen nutzte diese Situationen und entschied die Partie mit Treffern in der 87. sowie in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand.
In der Tabelle der Kreisliga Diepholz bleibt die SG Diepholz mit 39 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz. Der SV Mörsen-Scharrendorf festigt durch den Sieg mit nun 33 Punkten seine Position im oberen Tabellenmittelfeld.
Für die SG Diepholz geht es in den kommenden Tagen mit zwei Auswärtsspielen in Weyhe weiter: Am Donnerstag in der Liga sowie am Montag im Pokal.