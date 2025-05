SG Diemeltal steigt in die Kreisoberliga auf! Coach Gburrek verlängert

Die SG Diemeltal macht den Aufstieg in die Kreisoberliga Hofgeismar/Wolfhagen vier Spieltage vor Schluss fix. Nach dem 5:3-Erfolg bei der SG Elbetal und der Schützenhilfe der SG Schauenburg ist klar: Die Spielzeit 2025/26 führt das Diemeltal erstmals in seiner Geschichte in die KOL.



Der sportliche Erfolg basiert auf einem stabilen Kader, einer klaren Linie auf dem Platz und einem funktionierenden Miteinander im Hintergrund. Bereits jetzt laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. „Bis auf wenige Personalien hat der Großteil des Kaders bereits zugesagt. Auch das Trainerteam bleibt an Bord“, so der Vorstand der SG Diemeltal.



Ein besonderer Fokus liegt auf der Struktur rund um beide Seniorenmannschaften. Diemeltal will auch in Zukunft mit zwei Teams in die Saison gehen und setzt auf eine faire und transparente Rotation, um einerseits den Anforderungen der Kreisoberliga gerecht zu werden, gleichzeitig aber auch die Zweite Mannschaft langfristig zu stabilisieren und perspektivisch in Richtung B-Liga zu entwickeln.



„Wir wollen, dass alle Spieler Spielzeit bekommen und sich entwickeln können - auch in einer höheren Liga“, heißt es weiter. Ältere Spieler sollen trotz zeitlicher Einschränkungen eingebunden bleiben, junge Spieler sollen gezielt aufgebaut und an den Seniorenbereich herangeführt werden. Spielzeit bedeutet auch gleichermaßen Vereinszeit und so wird dafür gesorgt, dass mehr Zeit in die regionalen Vereine gesteckt werden - egal wie.



Ebenfalls stolz ist man im Diemeltal auch darauf, gemeinsam mit dem TSV Deisel die Stadt Trendelburg ab der kommenden Saison in der Kreisoberliga zu vertreten. Kleine Stadt mit qualitativen Fußball. „Das zeigt, was in kleineren Vereinen möglich ist, wenn Loyalität und Leistung zusammenkommen. Wir freuen uns jetzt schon auf intensive Derbys auf dem Platz!“



In den verbleibenden Spielen geht es nun mit vollem Fokus Richtung Meisterschaft.

„Der Aufstieg ist das Ergebnis harter Arbeit über viele Monate hinweg und jetzt freuen wir uns darauf, diese Geschichte weiterzuschreiben. In der Kreisoberliga. Mit einer starken Gemeinschaft.“