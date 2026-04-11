SG Diemeltal 08 stellt Weichen für die Zukunft: Gburrek verlängert!

Diemeltal, 11. April 2026 – Die SG Diemeltal 08 gibt die vorzeitige Vertragsverlängerung mit ihrem Cheftrainer Rainer Gburrek bekannt. Mit dieser Entscheidung setzt der Verein auf Kontinuität an der Seitenlinie und honoriert die sportliche Entwicklung der vergangenen zwei Jahre.

Seit seiner Rückkehr im Sommer 2024 hat Rainer Gburrek die erste Mannschaft maßgeblich geprägt. Unter seiner Leitung vollzog das Team eine signifikante Weiterentwicklung, die bereits in der Saison 2024/25 mit dem Gewinn der Meisterschaft belohnt wurde. Auch in der aktuellen Spielzeit konnte der positive Trend bestätigt werden: Eine überdurchschnittlich erfolgreiche Hinrunde, die die internen Erwartungen übertraf, legte den Grundstein für die jetzige Einigung.

Der Vorstand der SG Diemeltal 08 zeigt sich mit der geleisteten Arbeit hochzufrieden und sieht in der Verlängerung einen strategischen Schritt für die langfristige Planungssicherheit.

​Auch Trainer Rainer Gburrek blickt optimistisch auf die weitere Zusammenarbeit:

​„Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen des Vorstands und die Chance, den gemeinsam eingeschlagenen Weg bei der SG Diemeltal weiterzugehen. Die Mannschaft hat seit meiner Rückkehr im Sommer 2024 eine enorme Lernbereitschaft gezeigt, was sich nicht zuletzt im Titelgewinn der vergangenen Saison widergespiegelt hat. Mein Ziel ist es, diesen Entwicklungsprozess nachhaltig fortzuführen und den Verein sportlich stabil in der Erfolgsspur zu halten.“

Ausblick

Mit der Unterschrift von Rainer Gburrek setzt die SG Diemeltal 08 ein klares Zeichen für Stabilität. Die frühzeitige Entscheidung gilt als erster wichtiger Baustein für die kommenden Spielzeiten, um die sportliche Ausrichtung der „08er“ konsequent weiterzuentwickeln.