SG Diemeltal 08 krönt sich zum verdienten Kreisliga A Meister

Fast zeitgleich musste unsere Zweite in Holzhausen eine klare 5:0 Niederlage hinnehmen. Die konditionellen Schwächen auf dem großen Neunerfeld waren nicht zu übersehen. Viele einfache Fehler im Spielaufbau führten zu Gegentreffern, die sich am Ende summierten. Da war nichts zu holen, das war schlichtweg schlecht. Mund abputzen, weitermachen. Danach ging es für viele direkt weiter nach Hohenkirchen, um den potentiellen Sieg der Ersten zu feiern. 🚙💨

Das Spiel gegen Espenau begann auf Augenhöhe. Beide Teams waren gut im Spiel, Espenau war griffig und präsent. Doch dann ein starker Ball in die Tiefe von Ben-Elias Tanzer auf Lukas Bromm. Der legt von außen direkt in den Strafraum, wo Steffen Rothschild mit Übersicht abschließt – 0:1 für uns. Espenau reagierte mit einer dicken Chance, der Ball knallte an den Außenpfosten. Kurz darauf spielten wir uns weitere Gelegenheiten heraus, unter anderem durch Steffen und Lorenz Wiegand. Dann kam Hoffnung: Ecke von Lukas Bromm, der Ball segelt irgendwie durch den Strafraum und Jan Rothschild steht genau richtig. Fuß etwas angehoben, leicht mit der Innenseite gestreichelt: Tor, 0:2!